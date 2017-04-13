- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Перед Великоднем римо-католики у Києві проведуть хресну ходу, греко-католики – гаївки
13 квітня 2017, 07:39 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
У Києві 16 квітня до свята Великодня відбудеться Хресна пасхальна хода та Великодні гаївки. Про це УНН повідомили у КМДА.
Згідно з повідомлення, римо-католицька парафія Св. Миколая організовує Хресну Пасхальну ходу, яка пройде вулицею за маршрутом В.Васильківська — Федорова — Предславинська-Лабораторна — В.Васильківська. Хода розпочнеться з 0:30 годин і триватиме до 02:00 годин.
Також зазначається, що на Софійській площі 16 квітня відбудуться Великодні гаївки, які організовує Київська архиєпархія УГКЦ. Очікувана кількість осіб, які візьмуть участь у заході складає 1,5 тисяч осіб.
Низка масових акцій до Великодніх свят уже провели в столиці. 9 квітня відбулось дві Євангелізації з нагоди Великодня. Вони пройшли на проспекті Порика, 3 з 13:00 до 16:00 (організована громадою Євангелістської Церкви Благодать “Християнське світло”) та на вулиці Хрещатик, 21 з 14:00 до 16:00 (організована РГ Християнин повного Євангелія “Церква переможців” у Дніпровському районі Києва).
Також 9 квітня від храму св. Василія Великого (Вознсенський узвіз, 7) Львівською — Михайлівською — Європейською площею — вулицею Хрещатик до Алеї Героїв Небесної Сотні пройшла Міжконфесійна хода, яка мала на меті духовне об’єднання громадян під час Великого посту. Організаторам ходи виступив Молодіжний хор храму с. Василія Великого.
9 квітня у Києві також стартував VII Всеукраїнський фестиваль писанок. Відкриття фестивалю було заплановане на суботу 8 квітня, однак було перенесене через погані умови.
Фестиваль триватиме на Софійській площі до 23 квітня.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Патріарх Філарет освятив для українських воїнів 5000 великодніх крашанок і 1000 пасок | 13 квітня 2017, 08:37 | Віра і зброя
Матері військовополонених просять Предстоятеля УПЦ (МП) допомогти повернути їхніх синів додому | 13 квітня 2017, 07:55 | Релігія і суспільство
У Франківську студенти-мусульмани розмальовували писанки | 13 квітня 2017, 07:45 | Релігійні свята і традиції
Перед Великоднем римо-католики у Києві проведуть хресну ходу, греко-католики – гаївки | 13 квітня 2017, 07:39 | Релігійні церемонії та паломництво
Предстоятель УПЦ (МП) розповів дітям із Слов’янська про особливості Страсного тижня | 13 квітня 2017, 07:34 | Діти, молодь і релігія
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,