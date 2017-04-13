Перед Великоднем римо-католики у Києві проведуть хресну ходу, греко-католики – гаївки

У Києві 16 квітня до свята Великодня відбудеться Хресна пасхальна хода та Великодні гаївки. Про це УНН повідомили у КМДА.

Згідно з повідомлення, римо-католицька парафія Св. Миколая організовує Хресну Пасхальну ходу, яка пройде вулицею за маршрутом В.Васильківська — Федорова — Предславинська-Лабораторна — В.Васильківська. Хода розпочнеться з 0:30 годин і триватиме до 02:00 годин.

Також зазначається, що на Софійській площі 16 квітня відбудуться Великодні гаївки, які організовує Київська архиєпархія УГКЦ. Очікувана кількість осіб, які візьмуть участь у заході складає 1,5 тисяч осіб.

Низка масових акцій до Великодніх свят уже провели в столиці. 9 квітня відбулось дві Євангелізації з нагоди Великодня. Вони пройшли на проспекті Порика, 3 з 13:00 до 16:00 (організована громадою Євангелістської Церкви Благодать “Християнське світло”) та на вулиці Хрещатик, 21 з 14:00 до 16:00 (організована РГ Християнин повного Євангелія “Церква переможців” у Дніпровському районі Києва).

Також 9 квітня від храму св. Василія Великого (Вознсенський узвіз, 7) Львівською — Михайлівською — Європейською площею — вулицею Хрещатик до Алеї Героїв Небесної Сотні пройшла Міжконфесійна хода, яка мала на меті духовне об’єднання громадян під час Великого посту. Організаторам ходи виступив Молодіжний хор храму с. Василія Великого.

9 квітня у Києві також стартував VII Всеукраїнський фестиваль писанок. Відкриття фестивалю було заплановане на суботу 8 квітня, однак було перенесене через погані умови.

Фестиваль триватиме на Софійській площі до 23 квітня.