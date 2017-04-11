Спільнота святого Егідія запрошує на молитву за мир у Страсний Тиждень

Молитва за мир у Страсний тиждень відбудеться 12 квітня, середа,19.30 у соборі св. Олександра. Очолить молитву о. Андрій Вахрушев, віце-ректор семарії Спільноти святого Егідія.

Коментує читання проф. Адріано Роккуччі, генеральний секретар Спільноти святого Егідія.

«Біля Хреста ми будемо з християнами різних спільнот просити у Господа миру про мир для нашої країни і всіх країн, де йде війна. Про мир для християн Сирії, Єгипту, Нігерії, мучеників наших часів, що продовжуючи страждати за віру. Молитися про жертви терористичних актів в Європі. Ми віримо, що навіть якщо камінь війни здається занадто важким, Господь пошле по нашим молитвам Ангела, щоб відвали його», – закликають організатори молитви.