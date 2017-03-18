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У Львові відбулася традиційна багатотисячна Хресна Дорога
20 березня 2017, 11:04 | Релігійні церемонії та паломництво | | 0 | | Код для блогу | |
У Львові у Хрестопоклінну неділю відбулася традиційна Хресна Дорога вулицями міста. Участь у паломництві взяли десятки тисяч львів’ян. Цьогорічна хода пройшла під проводом монахів Чину Святого Василія Великого й була приурочена до 400-ліття заснування Василіанського Чину святого Йосафата.
Очолили Хресну Дорогу єрархи Львівської архиєпархії УГКЦ – митрополит Ігор (Возьняк), єпископи-помічники Венедикт (Алексійчук) та Володимир (Груца).
Як і у попередні роки, вона стартувала з церкви святого Михаїла і завершилася молитвою на Святоюрському пагорбі біля пам’ятника Праведному Андрею Шептицькому, який теж був монахом-василіанином.
На чолі колони йшли молоді люди, які несли хоругви та малий хрест. За ними учні військового ліцею Героїв Крут. Далі йшли паломники з великою іконою Василія Великого. Серед учасників ходи було чимало людей у військових одностроях. Участь у Хресній Дорозі взяли також представники місцевої влади.
Львів’яни пройшли центральними вулицями міста, роздумуючи над Страстями Христа. Організатори паломництва зачитували уривки з Євангелія, молилися, згадували життєвий шлях святого Йосафата Кунцевича, монахів-василіан, які віддали своє життя за віру.
Хресна дорога тривала близько чотирьох годин. На завершення, біля пам’ятника Андрею Шептицькому до учасників ходи звернувся єпископ-помічник Володимир (Груца), а митрополит Львівський Ігор (Возьняк) благословив усіх паломників.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.