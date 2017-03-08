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У Львові відбудеться 8-ми годинна Екстремальна Хресна Дорога
12 березня 2017, 10:50 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Католицька парафія св. Івана Павла ІІ у Львові організовує 17 березня Екстремальну Хресну Дорогу.
Це нічна Хресна хода, під час якої учасники майже вісім годин ітимуть з молитвами і розважаннями по Львову (здебільшого через центр, а також Залізничний і Франківський райони) з зупинками при храмах і символічних місцях, повідомляє Львівська газета.
Як розповідає настоятель храму св. Івана Павла II Римо-Католицької Церкви отець Григорій Драус, Екстремальна Хресна Дорога – це
– нічний перехід у мовчанні, в групах не більше 10 осіб;
– тривалість – майже 8 годин, дистанція – близько 35 кілометрів;
– при стоянні – читання роздумів (написаних молоддю) про Страсті Христові, завантажених на телефон (або роздрукованих);
– після закінчення – спільний сніданок.
Треба взяти з собою: теплий одяг, дощовик, заряджений телефон, хрест, котрий можна нести в руках.
Хресна Дорога розпочнеться у п’ятницю, 17 березня, о 18:30 від каплиці Філософсько-богословського факультету УКУ (Хуторівка, 35-А). Спочатку буде Служба Божа, потім – реколекційна наука (свідоцтва про віру і Божу допомогу в сімейному житті, прочитані християнськими родинами). Детальний маршрут буде поданий учасникам, котрі йтимуть у супроводі лідера. Йтимуть майже вісім годин по Львову (здебільшого через центр, а також Залізничний і Франківський райони) з зупинками при храмах і символічних місцях. Закінчення Хресної Дороги відбудеться у церкві св. Климентія Папи (вул. Чупринки 70).
Згадане дійство проводиться вже декілька років поспіль у різних країнах, починаючи з Польщі. В 2017 році майже 100 тисяч молодих людей пройдуть Екстремальною Хресною Дорогою (www.edk.org.pl/ua/golovna.html)
Контактна інформація – о. Григорій Драус, (097) 517-06-42, draus@ukr.net.
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