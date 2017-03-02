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УПЦ (МП) готує на неділю хресні ходи по всій Україні
3 березня 2017, 10:30 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 | | Код для блогу | |
Віряни УПЦ (МП) Запоріжжя, Рівного та Чернігова пройдуть хресною ходою вулицями міст у свято Торжества Православ’я, що відзначається в першу неділю Великого посту. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) з посиланням на прес-служби єпархій.
5 березня віруючі Запоріжжя проведуть за Божественною Літургією у Свято-Покровському архиєрейському соборі. Цього дня у місто буде доставлена ікона з частинкою хреста, на якому був розп’ятий апостол Андрій Первозваний.
Після зустрічі образу, яка відбудеться о 15.00 біля храму рівноапостольної княгині Ольги, православні на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою пройдуть по центральному проспекту міста до собору — всього близько 6,7 кілометр. Разом з святинею буде пронесена і місцешанована ікона Божої Матері «Самарська». По завершенні ходу в соборі відбудеться чин Торжества Православ’я.
Також цього дня традиційний Хресний хід пройде у Рівному. Молитовну колону очолить митрополит Рівненський і Острозький Вафоломій.
Розпочнеться Хід о 16.00 біля Свято-Воскресенського кафедрального собору. Православні рівняни пройдуть близько 2 кілометрів по одній з центральних вулиць міста. Завершиться Хреснийй хід молебнем просто неба біля Свято-Георгіївського подвор’я.
Молитовний хід у Чернігові розпочнеться о 8.00 біля Спасо-Преображенського собору. Віряни пройдуть вулицями міста, відвідуючи храми, та в цілому подолають близько 16 кілометрів.
Нагадаємо, свято Торжество Православ’я було встановлене в IX столітті у пам’ять перемоги над єрессю іконоборства, суттю якої було заперечення шанування ікон.
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