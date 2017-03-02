УПЦ (МП) готує на неділю хресні ходи по всій Україні

3 березня 2017, 10:30 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Віряни УПЦ (МП) Запоріжжя, Рівного та Чернігова пройдуть хресною ходою вулицями міст у свято Торжества Православ’я, що відзначається в першу неділю Великого посту. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) з посиланням на прес-служби єпархій.

5 березня віруючі Запоріжжя проведуть за Божественною Літургією у Свято-Покровському архиєрейському соборі. Цього дня у місто буде доставлена ікона з частинкою хреста, на якому був розп’ятий апостол Андрій Первозваний.

Після зустрічі образу, яка відбудеться о 15.00 біля храму рівноапостольної княгині Ольги, православні на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою пройдуть по центральному проспекту міста до собору — всього близько 6,7 кілометр. Разом з святинею буде пронесена і місцешанована ікона Божої Матері «Самарська». По завершенні ходу в соборі відбудеться чин Торжества Православ’я.

Також цього дня традиційний Хресний хід пройде у Рівному. Молитовну колону очолить митрополит Рівненський і Острозький Вафоломій.

Розпочнеться Хід о 16.00 біля Свято-Воскресенського кафедрального собору. Православні рівняни пройдуть близько 2 кілометрів по одній з центральних вулиць міста. Завершиться Хреснийй хід молебнем просто неба біля Свято-Георгіївського подвор’я.

Молитовний хід у Чернігові розпочнеться о 8.00 біля Спасо-Преображенського собору. Віряни пройдуть вулицями міста, відвідуючи храми, та в цілому подолають близько 16 кілометрів.

Нагадаємо, свято Торжество Православ’я було встановлене в IX столітті у пам’ять перемоги над єрессю іконоборства, суттю якої було заперечення шанування ікон.

 

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Останні коментарі

  • Стефан | 3 березня 2017, 01:02

    Священник - духовник, наставник. Нельзя отказывать сыну во встрече с отцом под предлогом того, что есть и другие родственники.

  • Стефан | 3 березня 2017, 00:41

    Многие священнослужители не устояли в вере, соблазнились на обман и посулы мирских благ от христопродавцев, верных ленинцев, рулящих с 1917 года, осквернились своими проповедями лжи и ереси,

  • enzian | 2 березня 2017, 19:11

    Нехай би закликала до миру Путлера.

  • enzian | 2 березня 2017, 19:10

    Війна не перестала бути війною, незалежно від того, визнав її Порошенко чи ні.

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

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