Місто Броди на Львівщині відвідала група хасидів-паломників зі всього світу

23 лютого 2017, 10:10 | Релігійні церемонії та паломництво | 0 |   | Код для блогу |  | 

2_629038627.jpg-ff.jpgДо Бродів, що на Львівщині, 20 лютого прибула група хасидів-паломників у кількості майже 60 осіб.

Як повідомляє ЗІК, гостей найбільше цікавила руїна єврейської синагоги XVIII сторіччя. Паломники обійшли зі всіх боків стіни храму і довгий час молилися біля однієї із них.

Як з’ясувалось, групу хасидів-паломників складають рабини-наставники юдейських громад хасидського напрямку та їх помічників з багатьох країн Європи та США, зокрема, з Лондона і Нью-Йорка.

Однак більшість була громадянами Ізраїлю. Мета їх паломництва – відвідування юдейських хасидських, місць на території Західної України, зокрема, кладовища в місті Белз Сокальського району, синагог у Бродах та у Збаражі, що на Тернопільщині тощо.

Перед тим хасиди-паломники побували в сусідній Польщі, де також відвідали значимі для них місця.

Довідка: Синагога в Бродах була збудована у 1742 році (за єврейським календарем – 5502 р.). Про це свідчить напис на східному боці аттика, також про це йдеться в описі синагог Золочівського округу від 1826 р. Наріжний камінь під велику синагогу заклав Їцхак Горовіц, син Якова Горовіца з Болехова, а кошти на її спорудження дав Яків Їцкович, син Їцхака Круківера.

Під час Другої світової війни синагога зазнала значних пошкоджень. Перший раз пам’ятку реставрували у другій половині 1960 рр. і деякий час вона виконувала функції складу, а далі стояла пусткою.

У 1991 р. місцева влада намагалась реставрувати будівлю для подальшої адаптації під картинну галерею, однак через брак коштів роботи припинено. Зараз божниця знаходиться в руїні. Втрачені північна та південна прибудови будівлі. Від 2006 р. на пам’ятці систематично почали обвалюватися склепіння. Проте, пам’ятка є одним із найкращих та найбільших зразків синагогального будівництва в цілому світі.

Будівля синагоги у Бродах значиться у Державному реєстрі пам’яток архітектури під охоронним №403.

Пам’ятка має національний статус.

 

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теги до статті:Паломництво,Хасиди
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Останні коментарі

  • Леонтій | 24 лютого 2017, 14:51

    Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...

  • Adanantus | 24 лютого 2017, 11:33

    Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою

  • Николай Николаев | 24 лютого 2017, 10:52

    гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии

  • Fr. Valerii | 24 лютого 2017, 10:38

    Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.

  • Любомира Гнатуш | 23 лютого 2017, 22:14

    http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/

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