Помер Харківський кореспондент Радіо Свобода, Радіо «Воскресіння» та РІСУ, активіст УАПЦ Владислав Проненко

Пішов із життя на 57-му році харківський громадський діяч, публіцист, документаліст, перший кореспондент Радіо Свобода у східному регіону за часів Незалежності України, засновник і перший головний редактор загальноукраїнського громадсько-політичного та культурно-релігійного двотижневика «Український простір», постійний репортер про релігійні події у Харкові для Радіо «Воскресіння» та кореспондент РІСУ, активіст відродження УАПЦ на Харківщині Владислав Проненко.

«Ми постійно з ним зідзвонювалися, спілкувалися. Але практично тиждень тому він перестав відповідати на телефонні дзвінки мої та колег. Ми інтуїтивно відчули, що щось не так, і поїхали до дому Проненка. На жаль, він уже був не живим», – розповів Радіо Свобода товариш і колега Владислава Роман Черемський.

«У 1991–2000 роках він працював харківським кореспондентом редакції Радіо Свобода. Він багато сюжетів присвячував становленню української незалежності в Харкові, він розповідав саме про український Харків», – розповів журналіст Роман Черемський.

Громадський діяч Владислав Проненко брав участь у становленні Української Православної Автокефальної Церкви на Харківщині. Про це написав архиєпископ Харківський і Полтавський УАПЦ(о) Ігор (Ісіченко).

«Не стало Владислава Проненка. І що б не відбувалося з ним останніми роками, ми назавжди запам’ятаємо його енергійним, сміливим, оригінальним журналістом, невтомним мандрівником, одним із піонерів відродження УАПЦ на Харківщині. Таким, яким він був у 1980–1990-і рр. Вічная пам’ять…» – мовиться в дописі владики Ігоря (Ісіченка).

Останнім часом Владислав Проненко разом із творчою групою «Мальва ТВ» працював над низкою документальних фільмів «Східний фронт", що розповідав про мужність українських військових і бої на Донбасі.

Редакція Радіо Свобода, журналісти Радіо «Воскресіння» та редакція РІСУ висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті Владислава Проненка його рідним і друзям.