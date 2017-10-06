Митрополит РПЦ виступив на захист "Russia Today"

Дії Сполучених Штатів щодо російського телеканалу "Russia Today" можна розцінювати як недемократичні, вважає голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон.

"Я неодноразово зустрічав людей з різних країн, які говорили, що дивляться цей телеканал. Якщо американська влада вирішать закрити телеканал в США, то це буде нагадувати дії Радянського Союзу щодо радіо" Голос Америки ", - сказав він на телеканалі" Росія-24 ", повідомляє Інтерфакс.

На його думку, "такого розвитку подій ще недавно ніхто не міг очікувати від так званої демократичної Америки, яка нібито бореться за свободу слова".

Раніше головний редактор RT Маргарита Симоньян повідомила, що телеканал може припинити мовлення в США через тиск американської влади.