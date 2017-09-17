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Провідні українські ЗМІ не помітили християнського Майдану у Києві, - політолог
18 вересня 2017, 13:58 | Релігія в ЗМІ | 0 | | Код для блогу | |
Тисячі людей у неділю зібралися на Хрещатику - Майдані Незалежності, щоби послухати виступ легендарного Ніка Вуйчича. І це якось не "зауважили" провідні ЗМІ. Востаннє така кількість людей заповнювала Майдан під час Революції Гідності.
Політолог, журналіст Віктор Уколов на сторінках «Української правди» пояснює, чому ця подія не зацікавила вітчизняні медіа.
«Несподівано прийшло так багато, що навіть закрили метро Хрещатик. Хтось нарахував до півмільйона, хтось – 150 тисяч. Одне було зрозуміло, востаннє таку кількість українців центральна вулиця столиці бачила під час Євромайдану три роки тому.
Але в 2014-ому нас вивела спільна проблема, а в 2017-ому – спільна надія.
Вчора на Хрещатику вперше в історії України святкували День Подяки. Це свято у протестантських українських церквах відзначалося з давніх давен, але кожна церква обирала свій день. Відрізнялися навіть його назви: День подяки або Жатва», - пише він.
За його словами, на Хрещатик прийшли віруючі буквально всіх протестантських конфесійі, а половина учасників не належали до жодної з Церков. Були кияни, чимало приїхало з територій, що межують з зоною бойових дій.
«Стомлений читач запитає себе, нащо читати цей блог, адже тут нема "зради". Мабуть так подумали й українські телеканали, тому жоден з них трансляції з Хрещатика, де (подумаєш) зібралося чи не сто тисяч людей не провів», - констатує Уколов.
«Це тим більше вражає, що марш ЛГБТ, в якому брали участь кілька сотень людей, показували всі українські телеканали. Навіть сьогодні вранці «Українська правда» не дала жодного фото з Дня Подяки, зате повідомила, що прем'єр Сербії взяла участь у гей-параді», - зауважив політолог.
«А невдовзі усі без винятку журналісти підуть на політичні акції тих, хто вірить у чергового політичного "месію", а хтось навіть проведе пряму трансляцію.
Я не порівнюю, бо розумію, що "зрада" подразнює мільйони людей, а надія – тільки обраних. Але так хочеться, щоб справжніх обраних ставало якомога більше і бачили ми їх не у Верховній Раді.
До слова, учора під час Дня Подяки жодного політика на Хрещатику не було – тільки віруючі.
Великі та дивні діла Твої Господи, Боже Вседержитель», - пише Віктор Уколов.
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