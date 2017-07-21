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Facebook пояснив причину блокування католицьких сторінок
24 липня 2017, 10:06 | Релігія в ЗМІ | 0 | | Код для блогу | |
Адміністрація Facebook пояснює раптове відключення 17 липня більше 20 католицьких сторінок тим, що відбувся технічний збій.
«Зараз усі сторінки відновлені. Цей випадок був випадково спричинений інструментом відстеження спаму. Ми приносимо щирі вибачення за те, що сталося», - йдеться у заяві адміністрації соцмережі.
Як повідомили у Facebook, протоколи, скеровані на блокування фейкових сторінок, що не відповідають комерційній політиці мережі, дозволяють пошуковикам блокувати той контент, що містить коментарі, схожі на будь-яке порушення цієї політики. Багато релігійних сайтів часто продукують в своїх дописах коментарі, схожі на спам, що й могло стати причиною блокування. Коли в Facebook усвідомили помилку, тоді змогли відновити заблоковані сторінки, повідомляє сайт Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ.
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