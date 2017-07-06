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Християни вимагають від Facebook додати лайк у вигляді хреста
6 липня 2017, 11:01 | Релігія в ЗМІ | 1 | | Код для блогу | |
Християнський активіст зі США розпочав в мережі Facebook компанію із закликом до розробників додати хрест, який символізуватиме лайк.
Про це написав сам Джошуа Фейерштейн на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомляє Еспресо ТВ.
Це стало реакцією на те, що в червні цього року соцмережа додала в якості "лайку" веселковий прапор на честь боротьби за права ЛГБТ-спільноти.
У Фейерштейна в Facebook 2 мільйона підписників. За тиждень його пост набрав більше 28 тис. лайків та інших реакцій і близько 9,5 тис. перепостів.
В той же час в коментарях до петиції розвернувся справжній релігійний диспут: якщо додати хрест, то за логікою, потрібні і символи інших світових релігій, наприклад півмісяць та зірку Давида.
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- 6 липня 2017, 15:26| Коментувати коментар
Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже тисячі рокі тому Цар Давид: "Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків"
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Останні коментарі
- 6 липня 2017, 15:26
Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже |
- 6 липня 2017, 11:28
Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим. |
- 6 липня 2017, 11:27
Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви. |
- 5 липня 2017, 17:26
А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити. |
- 5 липня 2017, 11:08
В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие |
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