Християни вимагають від Facebook додати лайк у вигляді хреста

6 липня 2017, 11:01 | Релігія в ЗМІ | 1 |   | Код для блогу |  | 

Християнський активіст зі США розпочав в мережі Facebook компанію із закликом до розробників додати хрест, який символізуватиме лайк.

Про це написав сам Джошуа Фейерштейн на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомляє Еспресо ТВ.

Це стало реакцією на те, що в червні цього року соцмережа додала в якості "лайку" веселковий прапор на честь боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

У Фейерштейна в Facebook 2 мільйона підписників. За тиждень його пост набрав більше 28 тис. лайків та інших реакцій і близько 9,5 тис. перепостів.

В той же час в коментарях до петиції розвернувся справжній релігійний диспут: якщо додати хрест, то за логікою, потрібні і символи інших світових релігій, наприклад півмісяць та зірку Давида.

 

Система Orphus
теги до статті:Релігія і суспільство,Фейсбук
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • Halo | 6 липня 2017, 15:26
    Коментувати коментар

    Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже тисячі рокі тому Цар Давид: "Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків"

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Halo | 6 липня 2017, 15:26

    Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

  • enzian | 6 липня 2017, 11:28

    Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

  • enzian | 6 липня 2017, 11:27

    Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

  • S.Melnyk | 5 липня 2017, 17:26

    А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити.

  • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

    В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие

Популярні статті місяця