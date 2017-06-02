На Аскольвдовій могилі відбудеться спільна молитва працівників ЗМІ

6 червня 2017 року, з нагоди Дня журналіста при парафії Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі в Києві, проведуть спільну зустріч та молитву для працівників ЗМІ. Про це повідомляє сайт Київської архиєпархії УГКЦ.

Захід розпочнеться о 17:30. Під час молитви дякуватимуть Богу за дар професії журналіста та проситимуть потрібних Господніх ласк для належного виконання журналістських обов’язків.

По завершенні молитви при парафіяльному будинку із доповіддю виступить прес-секретар Київської архиєпархії УГКЦ о. Андрій Боднарук. По її завершенні за святковим столом присутні матимуть змогу обговорити труднощі та перспективи журналістської діяльності.