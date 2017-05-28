Патріарх Філарет побажав українським журналістам бути сильними духом

Бути сильними духом, готовими витримати страждання заради правди – такі побажання до журналістів озвучив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час зустрічі з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Про це повідомляє сайт НСЖУ.

– Журналісти – це воїни Світла, і вони заважають робити темні справи, – зазначив першоєрарх.

За словами Сергія Томіленка, спілкування з Патріархом було змістовним і щирим. Ішлося про випробування, які проходить Україна та українці, про мужніх журналістів, про людей, на чиїх долях позначилася війна.

– Святійший вражений силою волі нашого колеги Романа Сущенка, який написав йому із московської в'язниці листа. Каже, що Роман терпить і не кориться несправедливим звинуваченням, – коментує Сергій Томіленко.

Також у розмові Патріарх Філарет відзначив, що про Церкву українські журналісти почали писати багато хорошого після подій Євромайдану. Зокрема, коли брама Михайлівського монастиря відчинилася перед майданівцями, яких переслідували силовики. Розповів і про свою відмову керівництву СБУ, яке напередодні вимагало від нього розмістити в церковних приміщеннях своїх снайперів та співробітників нібито для «захисту» Михайлівського собору.

Голові НСЖУ Предстоятель УПЦ КП побажав сил достойно тримати всі виклики, розбудовуючи сильну та незалежну Спілку журналістів.