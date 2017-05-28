Патріарх Філарет побажав українським журналістам бути сильними духом

30 травня 2017, 09:27 | Релігія в ЗМІ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Бути сильними духом, готовими витримати страждання заради правди – такі побажання до журналістів озвучив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час зустрічі з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Про це повідомляє сайт НСЖУ.

– Журналісти – це воїни Світла, і вони заважають робити темні справи, – зазначив першоєрарх.

За словами Сергія Томіленка, спілкування з Патріархом було змістовним і щирим. Ішлося про випробування, які проходить Україна та українці, про мужніх журналістів, про людей, на чиїх долях позначилася війна.

– Святійший вражений силою волі нашого колеги Романа Сущенка, який написав йому із московської в'язниці листа. Каже, що Роман терпить і не кориться несправедливим звинуваченням, – коментує Сергій Томіленко.

Також у розмові Патріарх Філарет відзначив, що про Церкву українські журналісти почали писати багато хорошого після подій Євромайдану. Зокрема, коли брама Михайлівського монастиря відчинилася перед майданівцями, яких переслідували силовики. Розповів і про свою відмову керівництву СБУ, яке напередодні вимагало від нього розмістити в церковних приміщеннях своїх снайперів та співробітників нібито для «захисту» Михайлівського собору.

Голові НСЖУ Предстоятель УПЦ КП побажав сил достойно тримати всі виклики, розбудовуючи сильну та незалежну Спілку журналістів.

 

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теги до статті:Філарет (Денисенко),Церква і ЗМІ
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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