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Патріарх Філарет побажав українським журналістам бути сильними духом
30 травня 2017, 09:27 | Релігія в ЗМІ | 0 | | Код для блогу | |
Бути сильними духом, готовими витримати страждання заради правди – такі побажання до журналістів озвучив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час зустрічі з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Про це повідомляє сайт НСЖУ.
– Журналісти – це воїни Світла, і вони заважають робити темні справи, – зазначив першоєрарх.
За словами Сергія Томіленка, спілкування з Патріархом було змістовним і щирим. Ішлося про випробування, які проходить Україна та українці, про мужніх журналістів, про людей, на чиїх долях позначилася війна.
– Святійший вражений силою волі нашого колеги Романа Сущенка, який написав йому із московської в'язниці листа. Каже, що Роман терпить і не кориться несправедливим звинуваченням, – коментує Сергій Томіленко.
Також у розмові Патріарх Філарет відзначив, що про Церкву українські журналісти почали писати багато хорошого після подій Євромайдану. Зокрема, коли брама Михайлівського монастиря відчинилася перед майданівцями, яких переслідували силовики. Розповів і про свою відмову керівництву СБУ, яке напередодні вимагало від нього розмістити в церковних приміщеннях своїх снайперів та співробітників нібито для «захисту» Михайлівського собору.
Голові НСЖУ Предстоятель УПЦ КП побажав сил достойно тримати всі виклики, розбудовуючи сильну та незалежну Спілку журналістів.
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Патріарх Філарет побажав українським журналістам бути сильними духом | 30 травня 2017, 09:27 | Релігія в ЗМІ
Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".