UΛ:Перший покаже урочисті Великодні Богослужіння

Великодні Богослужіння з кафедральних соборів Києва та Ватикану у прямому ефірі покаже UA:Перший.

Показ урочистостей відбудеться у ніч на неділю 16 квітня. Опівночі глядачі UA:Перший побачать пряму трансляцію Великоднього Богослужіння у Володимирському соборі УПЦ КП. Глядачі аналогового мовлення UA:Перший приєднаються до перегляду трансляції о 01:20, оскільки ТРК "Ера", якій належить ліцензія на аналогове мовлення в проміжку часу з 23:00 до 01:19, забезпечуватиме власне висвітлення святкувань.

О 02:10 глядачі UA:Перший побачать трансляцію святкового Богослужіння в церкві Святого Миколи Набережного УАПЦ, а о 3:35 матимуть змогу долучитися до вірян, які відвідують всенощну в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі УПЦ (МП).

Разом з парафіянами Української Греко-Католицької Церкви о п’ятій ранку глядачі долучаться до святкового богослужіння в Храмі Воскресіння Христового УГКЦ.

А в неділю, 16 квітня, з 11:10 до 13:35 глядачі UA:Перший матимуть змогу побачити Урочисте Пасхальне Богослужіння та Великоднє Привітання й Апостольське Благословення "Urbi et Orbi" Святійшого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі.

Онлайн-трансляція Великодніх Богослужінь буде доступна на сайті телеканалу та у YouTube.