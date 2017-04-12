На Полтавщині журналіста змусили зняти з ефіру сюжет про нетверезого священика УПЦ (МП)

Журналіста телекомпанії «Лубни» (м.Лубни, Полтавська область) Олександра Назарця змусили зняти із випуску новин та вилучити зі сторінки каналу на YouTube сюжет про затримання поліцією служителя Свято-Троїцького храму (УПЦ МП) Анатолія Безрідного, який керував авто у нетверезому стані.

Про це пише Інститут масової інформації (ІМІ), повідомляє «Детектор Медіа».

Про ситуацію з журналістом ІМІ повідомив голова обласної організації Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Євген Лопушинський, який сьогодні, 11 квітня, спілкувався з паном Безрідним.

«Журналіст разом із правоохоронцями патрулював місто. Зупинили священика УПЦ (Московського Патріархату), і за свідченнями поліції, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліція затримала священика, а Олександр зняв про це сюжет. Відео розмістив на каналі YouTube товариства “Лубни” і також передав колегам, зокрема, “Лтаві”, для використання. Тому що прецедент сам по собі цікавий», – розповів він.

За словами пана Лопушинського, згодом представник товариства «Лубни» почав змушувати журналіста прибрати з каналу YouTube відзнятий матеріал, і, відповідно, не пускати його в ефір.

«Олександр був змушений це зробити, але на знак незгоди демонстративно зібрав свої речі і пішов», – сказав пан Лопушинський.

Також він додав, що фактично журналіста не звільнили, оскільки відповідної заяви немає.

«Я домовився з ним (журналістом - ред.), що якщо власник буде далі тиснути, то підключимо медіа-юристів і зробимо заяву. Звичайно, вислухавши історію і іншої сторони конфлікту, тобто власника», – розповів пан Лопушинський.

За інформацією ІМІ, власником телекомпанії «Лубни» є Мгарський монастир, що під Лубнами.

8 квітня священика Анатолія Безрідного затримала поліція. Як повідомляє ТСН, він їхав по зустрічній смузі, ледь не наїхав на пішоходів. Згодом він врізався у бордюр навпроти поліцейського відділку. Результати драгера показали 2,94 сотих проміле алкоголю.

«У машині патрульні виявили кілька порожніх пляшок з-під алкогольних напоїв. Священику доведеться сплатити 10 тисяч гривень штрафу та на рік позбутись посвідчення водія», - повідомляє ТСН.