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На Полтавщині журналіста змусили зняти з ефіру сюжет про нетверезого священика УПЦ (МП)
12 квітня 2017, 12:22 | Релігія в ЗМІ | 0 | | Код для блогу | |
Журналіста телекомпанії «Лубни» (м.Лубни, Полтавська область) Олександра Назарця змусили зняти із випуску новин та вилучити зі сторінки каналу на YouTube сюжет про затримання поліцією служителя Свято-Троїцького храму (УПЦ МП) Анатолія Безрідного, який керував авто у нетверезому стані.
Про це пише Інститут масової інформації (ІМІ), повідомляє «Детектор Медіа».
Про ситуацію з журналістом ІМІ повідомив голова обласної організації Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Євген Лопушинський, який сьогодні, 11 квітня, спілкувався з паном Безрідним.
«Журналіст разом із правоохоронцями патрулював місто. Зупинили священика УПЦ (Московського Патріархату), і за свідченнями поліції, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліція затримала священика, а Олександр зняв про це сюжет. Відео розмістив на каналі YouTube товариства “Лубни” і також передав колегам, зокрема, “Лтаві”, для використання. Тому що прецедент сам по собі цікавий», – розповів він.
За словами пана Лопушинського, згодом представник товариства «Лубни» почав змушувати журналіста прибрати з каналу YouTube відзнятий матеріал, і, відповідно, не пускати його в ефір.
«Олександр був змушений це зробити, але на знак незгоди демонстративно зібрав свої речі і пішов», – сказав пан Лопушинський.
Також він додав, що фактично журналіста не звільнили, оскільки відповідної заяви немає.
«Я домовився з ним (журналістом - ред.), що якщо власник буде далі тиснути, то підключимо медіа-юристів і зробимо заяву. Звичайно, вислухавши історію і іншої сторони конфлікту, тобто власника», – розповів пан Лопушинський.
За інформацією ІМІ, власником телекомпанії «Лубни» є Мгарський монастир, що під Лубнами.
8 квітня священика Анатолія Безрідного затримала поліція. Як повідомляє ТСН, він їхав по зустрічній смузі, ледь не наїхав на пішоходів. Згодом він врізався у бордюр навпроти поліцейського відділку. Результати драгера показали 2,94 сотих проміле алкоголю.
«У машині патрульні виявили кілька порожніх пляшок з-під алкогольних напоїв. Священику доведеться сплатити 10 тисяч гривень штрафу та на рік позбутись посвідчення водія», - повідомляє ТСН.
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