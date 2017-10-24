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У Львові сьогодні розпочинається Конгрес молодих дослідників релігії
26 жовтня 2017, 08:27 | Релігія та наука | 0 | | Код для блогу | |
26-27 жовтня 2017 року у Львові триватиме IV Конгрес молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі». Участь у ньому візьмуть молоді релігієзнавці з різних регіонів України.
Конференцію організовує Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Інституту релігії і суспільства Українського Католицького Університету, філософського факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, Львівського музею історії релігії, Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас”. Інформаційний парнер — РІСУ.
Конгрес розпочнеться пленарним засіданням, яке відбудеться уЛьвівському музеї історії релігій (початок 10:30). З ключовою лекцією виступить проф. Людмила Филипович, завідувач відділу історії релігій та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ.
26 жовтня також відбудуться секційні засідання на теми:
- Секція 1. Міжконфесійні відносини: різноманіття думок і діалог із ключових питань
- Секція 2. Реформація: огляд 500 попередніх років та прогноз на 500 наступних
- Секція 3. Нові релігії та сучасні релігійні явища
- Секція 4. Історія та сучасність релігії в україні
Науковий день завершиться презентацією нових видань.
27 жовтня пройдуть три тематичні круглі столи:
- “Вайшнавізм у традиції та сучасності”;
- “Іван Франко та академічне дослідження релігії”;
- “Церква і релігія в інформаційну добу”.
На завершення конгресу прозвучить лекція директора РІСУ Тараса Антошевського.
Як розповідають організатори, мета конгресу: розвивати спільне міждисциплінарне поле для обговорення місця та ролі релігії в сучасній культурі, налагодити контакти та поглибити існуючі зв’язки між дослідниками релігії різних інституцій України та інших держав через обговорення актуальних проблем присутності релігії в сучасних формах культури.
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