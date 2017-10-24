У Львові сьогодні розпочинається Конгрес молодих дослідників релігії

26 жовтня 2017, 08:27 | Релігія та наука | 0 |   | Код для блогу |  | 

26-27 жовтня 2017 року у Львові триватиме IV Конгрес молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі». Участь у ньому візьмуть молоді релігієзнавці з різних регіонів України.

Конференцію організовує Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Інституту релігії і суспільства Українського Католицького Університету, філософського факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, Львівського музею історії релігії, Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас”. Інформаційний парнер — РІСУ.

Львівський музей історії релігій

Конгрес розпочнеться пленарним засіданням, яке відбудеться уЛьвівському музеї історії релігій (початок 10:30). З ключовою лекцією виступить проф. Людмила Филипович, завідувач відділу історії релігій та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ.

26 жовтня також відбудуться секційні засідання на теми:

  • Секція 1. Міжконфесійні відносини: різноманіття думок і діалог із ключових питань
  • Секція 2. Реформація: огляд 500 попередніх років та прогноз на 500 наступних
  • Секція 3. Нові релігії та сучасні релігійні явища
  • Секція 4. Історія та сучасність релігії в україні

Науковий день завершиться презентацією нових видань.

27 жовтня пройдуть три тематичні круглі столи:

  • “Вайшнавізм у традиції та сучасності”;
  • “Іван Франко та академічне дослідження релігії”;
  • “Церква і релігія в інформаційну добу”.

На завершення конгресу прозвучить лекція директора РІСУ Тараса Антошевського.

Як розповідають організатори, мета конгресу: розвивати спільне міждисциплінарне поле для обговорення місця та ролі релігії в сучасній культурі, налагодити контакти та поглибити існуючі зв’язки між дослідниками релігії різних інституцій України та інших держав через обговорення актуальних проблем присутності релігії в сучасних формах культури.

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теги до статті:Конгрес молодих дослідників релігії,Львівський музей історії релігії,Людмила Филипович,МАР,Релігієзнавство,Тарас Антошевський
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