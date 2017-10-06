Патріарх Філарет став почесним доктором Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

11 жовтня 2017, 12:31 | Релігія та наука | 0 |   | Код для блогу |  | 

У стінах Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 10 жовтня відбулось засідання вченої ради університету. присвячене нагородженню відзнакою «Почесний доктор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця» Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Разом з Патріархом участь у засіданні вченої ради взяв Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, а також проректор з наукової роботи Київської православної богословської академії протоєрей Віталій Клос, повідомляє офіційний сайт Київського Патріархату.

Ректор університету, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова, вручаючи Патріарху диплом і регалії почесного доктора університету (Doctor Honoris Causa), наголосила, що Предстоятель Української Православної Церкви достойний цієї нагороди, адже в усі часи становлення незалежної України Святіший владика був і залишається із своїм народом, в найскладніші історичні моменти становлення України став знаковою постаттю та є духовним лідером нації.

У своєму слові Амосова пригадала також події Революції Гідності, коли з благословення Патріарха Філарета Михайлівський Золотоверхий монастир прийняв у свої стіни побитих студентів, а трапезний храм згодом став польовим шпиталем, де проводились хірургічні операції над постраждалими. Після процедури нагородження Патріарху Філарету проспівали «Многая літа».

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зі свого боку подякував колективу медичного університету за присвоєну нагороду зауваживши, що і лікарі, і духовенство мають спільне покликання – лікування людини. Перші лікують тіло, інші – душу.

Першоєрарх передав в дар університетській спільноті ікону святого великомученика і цілителя Пантелеймона, а також книги.

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теги до статті:Катерина Амосова,Нагороди,Філарет (Денисенко),Церква і медицина
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    • velovs@ukr.net | 11 жовтня 2017, 14:24

      А можно здесь как-то "засветить" ("рассекретить") этот реестр "врагов рода человеческого"?

    • Стефан | 11 жовтня 2017, 14:11

      Украина, украинский народ, как и во времена Киевской Руси, - оплот и надежда христианского мира в борьбе с врагами рода человеческого.

    • Василий Петров | 11 жовтня 2017, 13:46

      Fr. Valerii случайно не одно и тоже самое, что и velovs@ukr.net, если да, может и не имеет никакого смысла повторяться ещё раз????

    • Василий Петров | 11 жовтня 2017, 13:32

      Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?Матфея 22:18. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте

    • Fr. Valerii | 11 жовтня 2017, 13:21

      Враховуючи масштаби матиматично-сексопаталогічних розрахунків дописувача "Василий Петров", які очевидно є за межами християнства, і не вписуються навіть в мусульманську доктрину, вони

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