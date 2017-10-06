Патріарх Філарет став почесним доктором Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

У стінах Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 10 жовтня відбулось засідання вченої ради університету. присвячене нагородженню відзнакою «Почесний доктор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця» Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Разом з Патріархом участь у засіданні вченої ради взяв Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, а також проректор з наукової роботи Київської православної богословської академії протоєрей Віталій Клос, повідомляє офіційний сайт Київського Патріархату.

Ректор університету, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова, вручаючи Патріарху диплом і регалії почесного доктора університету (Doctor Honoris Causa), наголосила, що Предстоятель Української Православної Церкви достойний цієї нагороди, адже в усі часи становлення незалежної України Святіший владика був і залишається із своїм народом, в найскладніші історичні моменти становлення України став знаковою постаттю та є духовним лідером нації.

У своєму слові Амосова пригадала також події Революції Гідності, коли з благословення Патріарха Філарета Михайлівський Золотоверхий монастир прийняв у свої стіни побитих студентів, а трапезний храм згодом став польовим шпиталем, де проводились хірургічні операції над постраждалими. Після процедури нагородження Патріарху Філарету проспівали «Многая літа».

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зі свого боку подякував колективу медичного університету за присвоєну нагороду зауваживши, що і лікарі, і духовенство мають спільне покликання – лікування людини. Перші лікують тіло, інші – душу.

Першоєрарх передав в дар університетській спільноті ікону святого великомученика і цілителя Пантелеймона, а також книги.