У Вінниці встановлено рекорд України з виконання понад 100 творів автора «Щедрика»

На Вінниччині вшанували 140–річчня з Дня народження Миколи Леонтовича. З нагоди такої події в обласному центрі пройшов пісенний фестиваль, на якому виконувалися лише твори композитора. Участь у фесті взяло понад 40 хорових колективів з усієї України. Вони виконали понад 100 творів композитора.

Зокрема, Чернігівський академічний камерний хор ім.Дмитра Бортнянського, виконав Літургію святого Іоана Златоуста. Прозвучала вона у Вінницькому кафедральному Спасо-Преображенському соборі. Духовні піснеспіви виконували українською мовою на музику Миколи Леонтовича.

Власкор РІСУ Олена Петрик повідомляє, що у храмі зробили імпровізовану глядацьку залу. Сценою для хору слугувала частина храму перед вівтарем.

Літургію виконували впродовж години. Під час піснеспіву, замість хресного знамення, як це відбувається в особливі моменти під час Богослужіння, глядачі аплодували артистам. За словами художнього керівника та головного диригента хору з Чернігова Івана Богданова, чотири твори із циклу Літургії Леонтовича артисти мали у своєму репертуарі, решту – довчали спеціально для фестивалю.

«Чотири твори із Літургії ми давно виконували, - каже Іван Богданов, - А три чверті - ми спеціально розучували для фестивалю впродовж кількох репетицій. Мали дуже напружений графік, тому репетицій мали не багато, проте вони були довгі. Ми цей твір виконуємо рідною мовою і нам це дуже приємно. Взагалі то, ми виконуємо багато обробок народних пісень Миколи Леонтовича».

«Літургія відображає земне життя Ісуса Христа, що описане у Новому заповіті і ми сьогодні вкотре ще раз пройшли цей шлях з Господом, під час прекрасного виконання хору з Чернігова, - зазначив митрополит Вінницький і Барський УПЦ (МП) Симеон. - Багато хто з парафіян приходить не по вірі у церкву, а щоб послухати спів хору. Від голосу священика і тих, хто йому допомагає на богослужінні, багато залежить у воцерковлені парафіян. Після такого виконання Літургії, з храму не хочеться виходити, - усміхається владика. - Ми всі щиро вдячні за подаровану нам годину прекрасного духовного пісне співу».

Завершальну Літургії -"Отче наш" усі слухали стоячи. Чернігівчани свій виступ закінчили співом - "Боже великий, єдиний нам Україну храни!". Після того хор приєднався до своїх колег на плащу ім. Т. Шевченка.

Там відбувся флешмоб «Щедрик». Участь у ньому взяло 20 хорів з усієї України. Понад 500 людей одночасно заспівали всесвітньовідомого «Щедрика».

«День народження Миколи Леонтовича ми вирішили відзначити масовим співом «Щедрика». Коли запропонували учасникам фестивалю взяти участь у такому флешмобі – усі погодилися залюбки, – каже співорганізатор флешмобу, диригент Ольша Бобошина, - Звісно, на вулиці важче співати ніж в приміщення, проте заради гарної справи сюди на площу прийшло чимала людей. У нас не було спільних репетицій. Тут присутні хори з усіх куточків України – півночі, півдня, захожу, сходу і, звісно, центру. Таким «Щедриком» хочемо у свій спосіб об`єднати країну, показати що ми єдина і незламна держава.»

«Дуже гарна ідея, - зазначає керівник студентського хору Харкіської державної академії культури, учасник флешмобу В`ячеслав Бойко. – «Щедрик» - це уже інтернаціональна пісня. Її виконують у всіх куточках світу, а от автор цієї мелодії народився тут, на Вінниччині. Ми з радістю приєдналися до такої акції. Це і вшанування пам`яті Леонтовича, і своєрідне об`єднання України, і початок Новорічних та Різд`яних свят. У повітрі уже витає чарівність цих днів. І ось ці слова і мелодія «Щедрик, щедрик, щедрівочка…» - і в підсвідомості з`являється передноворічна метушня, а згодом святкування Нового року, Різдва. Щось приємне, радісне і якесь, навіть, магічне є в цій пісні та мелодії».

Закінчився фестиваль, присвячений 140-річчю від Дня народження Миколи Леонтовича, гала- концертом у Вінницькому обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені М.Садовського. Там хорові колективи представили найкращі твори композитора.

Також нагородили перших лауреатів обласної премії імені М.Д. Леонтовича. Це всеукраїнська премія у галузі мистецтва. Її лауреати отримають дипломи та премії у розмірі 20 тисяч гривень.

«Мистецтво не має меж, - каже голова Вінницької ОДА Валерій Коровій. – Прикладом того є «Щедрик». Твір Леонтовича облетів увесь світ. Його пореспівують різними мовами. Нам це дуже приємно. Ми готувалися до цього фестивалю впродовж 2 років. Запросили понад 1000 талановитих артистів з усієї України. Вони виконали понад 100 творів композитора. В День народження Миколи Дмитровича ми побували на його могилі, поклали квіти, вшанували його пам`ять. Там, в с. Марківка Теплицього району проходить науковий семінар присвячений митцю. Тут, у Вінниці, впродвож трьох днів, на різних локаціях відбуваються різноманітні заходи присвячені Леонтовичу. Започаткували премію для митців ім. М. Леонтовича. Нагороджуватимемо нею людей, які мають значні успіхи у мистецтві».

Першими премію імені М. Леонтовича отримали кияни. У номінації «Професійні композитори» відзнаку присуджено композитору Михайлу Шведу. У номінації «Професійні хорові колективи» – концертному закладу культури «Муніципальному академічному камерному хору «Київ».

На заході також були представники Національного проекту «Книга рекордів України». Експертна комісія, перебуваючи три дні на Вінниччині, зафіксувала рекорд України «Виконання понад 100 творів Миколи Леонтовича на Всеукраїнському фестивалі хорового мистецтва імені Леонтовича». Це культурно-мистецьке явище ввійшло в «Книгу рекордів України».