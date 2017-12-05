Найдавніша у світі Біблія на латині через 1300 років повертається у Британію

Найдавніша у світі рукописна Біблія на латині, яка вважається безцінним скарбом англосаксонського світу, повертається до Британії через 1300 років. Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на christiantoday.

Керівництво бібліотеки Лауренціана у Флоренції, де вона зберігається, прийняло рішення тимчасово передати дорогоцінну Біблію вагою 34 кг Британській бібліотеці на виставку «Англосаксонські королівства», яка відбудеться в 2018 році.

Аміатинський кодекс (Codex Amiatinus) відомий як найбільш ранній зі збережених в повному обсязі рукопис перекладу блаженного Єроніма, яскравий зразок англосаксонського книжкового мистецтва. Багато ілюстрований рукопис був виготовлений в 716 році монахами абатства Ярроу в королівстві Нортумбрія в подарунок папі римському Григорію II. З XVI століття на основі цього рукопису робляться всі авторитетні церковні та наукові видання латинської Біблії.

З 1786 року Біблія зберігається в бібліотеці Лауренціана у Флоренції. Передбачається, що рукописи, з яких був переписаний Аміатинський кодекс, потрапили в Англію в 669 році. Він був виготовлений, ймовірно, за наказом абата Вирмутського Кеолфрида, який мав намір подарувати розкішний рукопис папі Григорію II, що випливає з посвяти. У 716 році Кеолфрид відправився в паломництво в Рим, але помер, не досягнувши мети, а кодекс потрапив у монастир Сан-Сальваторе на горі Аміата, тому отримав свою назву.

Текст посвяти був затертий і переписаний заново, що призвело до забуття англійського походження рукопису.

Незважаючи на свою старовину, на батьківщині рукопис залишається практично нікому не відомим, поза межами академічного співтовариства.

«Це найбільш ранній відомий повний рукопис Біблії латинською мовою, – каже Клер Брей (Claire Breay), куратор виставки у Британській бібліотеці, у своєму інтерв'ю виданню The Guardian. – Він жодного разу не був на батьківщині в Британії за 1302 року – і ось, нарешті, повертається на нашу виставку. Для нас це хвилююча подія. Я багато читала про неї, бачила фотографії, але коли випала можливість вперше побачити її своїми очима,... вона справила на мене приголомшливе враження».