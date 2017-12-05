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На Прикарпатті знімуть український фільм про Святого Миколая «Грудневий казка»
5 грудня 2017, 15:55 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
На початку 2018 року стартує зйомка кінострічки про Святого Миколая.
У січні 2018 року в Україні почнуть знімати фільм про Святого Миколая "Груднева казка".
Юридичним консультантом при виробництві картини виступить компанія Juscutum.
Зйомки проводитимуть спільно з компанією Big Hand Films. Головні місця знімуть на Прикарпатті, повідомляє Bigmir.net.
Режисер картини - Семен Горов, якого знають за багатьма популярними новорічними програмами, таких як «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Сорочинський ярмарок», «Зоряні канікули», «Попелюшка». Продюсер фільму Марія Каель, автор сценарію - Антон Безелінскій.
Відомо, що державна підтримка проекту склала 22 930 449 гривень. Загальна ж вартість виробництва фільму обійдеться в 38 217 415 гривень.
Юридичний супровід зйомки кінокартини «Груднева казка» буде надавати компанія Juscutum, де керівник проекту - Юрій Котляров, партнер Практики ТМТ, який ділиться:
Ми дуже раді, що в Україні є такі проекти і супроводжувати їх доставляє нам величезне задоволення.
У центрі історії - другокласник Артем, чия сім'я щойно переїхала з великого міста в будинок в Карпатах. До Артема напередодні Дня Святого Миколая несподівано приходить сам Микола. Насправді це злодій в костюмі чарівника. Хлопчику, разом з сестрою-підлітком і місцевими дітлахами, доводиться проявити справжню згуртованість, сміливість і винахідливість, щоб перемогти злодія і врятувати справжнього Святого Миколая.
Прем'єра фільму «Груднева казка» очікується в кінці 2018 року.
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