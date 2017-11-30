В УПЦ КП не проти перенесення православного Різдва на 25 грудня, якщо цього захоче народ

2 грудня 2017, 10:45 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

В УПЦ КП не проти перенесення православного Різдва на 25 грудня, якщо цього В Українській Православній Церкві Київського Патріархату не проти перенесення святкування православного Різдва на 25 грудня, якщо “цього захоче народ”.

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Як передає УНІАН, про це Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив на прес-конференції 1 грудня у Києві.

Він зазначив, що прийняття Верховною Радою закону про святкування Різдва за новим стилем не стосується українських православних Церков, а лише Римо-Католицької Церкви. «Тому для нас цей закон байдужий — є він чи немає. Ми святкували і будемо святкувати Різдво Христове 25 грудня, але за старим стилем, тому що цього хоче народ. Хоча переважна більшість православних Церков святкують за новим стилем. І якщо народ готовий перейти на новий стиль у церковних святах, то ми перейдемо. А якщо народ не хоче, то не будемо цього робити», - сказав Предстоятель УПЦ КП.

Як повідомлялося, 16 листопада Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким запроваджено святковим днем 25 грудня, коли християни західної традиції святкують Різдво, та скасовано вихідний 2 травня. Закон набуде чинності  вже сьогодні, 2 грудня.

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теги до статті:Різдво,Філарет (Денисенко)
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 2 грудня 2017, 13:24

      Православие имеет такое же отношение к Богу, как и учение Моисея к заповедям Христа, а именно никакого отношения к Богу православие не имеет и не может иметь в принципе, т.к. учение Моисея есть как

    • Василий Петров | 2 грудня 2017, 13:19

      Человеческий фактор есть не что иное как т.н. иудейский Новый Завет и т.н. иудейская молитва Отче Наш, в которых воля иудеев противопоставляется воле Бога Отца, в отличии от Христовой молитвы Отче

    • Василий Петров | 2 грудня 2017, 12:47

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    • Василий Петров | 2 грудня 2017, 11:57

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    • Николай Григорьев | 2 грудня 2017, 11:50

      Зачем раскольнику Филарету комментировать то, что его никоем образом не касается. Указывать в уставе место своего центра управления - это право УПЦ. И все домыслы и нелепые комментарии по этому

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