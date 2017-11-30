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В УПЦ КП не проти перенесення православного Різдва на 25 грудня, якщо цього захоче народ
2 грудня 2017, 10:45 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
В УПЦ КП не проти перенесення православного Різдва на 25 грудня, якщо цього В Українській Православній Церкві Київського Патріархату не проти перенесення святкування православного Різдва на 25 грудня, якщо “цього захоче народ”.
Як передає УНІАН, про це Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив на прес-конференції 1 грудня у Києві.
Він зазначив, що прийняття Верховною Радою закону про святкування Різдва за новим стилем не стосується українських православних Церков, а лише Римо-Католицької Церкви. «Тому для нас цей закон байдужий — є він чи немає. Ми святкували і будемо святкувати Різдво Христове 25 грудня, але за старим стилем, тому що цього хоче народ. Хоча переважна більшість православних Церков святкують за новим стилем. І якщо народ готовий перейти на новий стиль у церковних святах, то ми перейдемо. А якщо народ не хоче, то не будемо цього робити», - сказав Предстоятель УПЦ КП.
Як повідомлялося, 16 листопада Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким запроваджено святковим днем 25 грудня, коли християни західної традиції святкують Різдво, та скасовано вихідний 2 травня. Закон набуде чинності вже сьогодні, 2 грудня.
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Если церковь отделена от государства это значит только одно: государство в услугах церкви АБОСОЛЮТНО никак не нуждается и поэтому ни в каких гос. учреждениях никаким образом представлена быть не |
- 2 грудня 2017, 11:50
Зачем раскольнику Филарету комментировать то, что его никоем образом не касается. Указывать в уставе место своего центра управления - это право УПЦ. И все домыслы и нелепые комментарии по этому |
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