- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Сонячний годинник на Малій Базиліці у Чернівцях оновиться
1 грудня 2017, 09:27 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Сонячний годинник на Малій Базиліці у Чернівцях – туристична родзинка міста, яку за власні кошти реставрує чернівчанин. Його називають найстарішим сонячним годинником на Західній Україні, і він привертав увагу всіх, хто приїжджав до Чернівців, повідомляє Наталія Фещук.
Хоча достеменних і точних відомостей про цей годинник немає. Спускаючись від Ратуші трішки вниз, перед городянами та туристами відкривається одна з перших мурованих споруд міста – костел Воздвиження Всечесного Хреста, зараз – Мала Базиліка. А на фасаді будівлі – цей годинник.
Він і надалі звертатиме на себе увагу, але вже буде відновлений. Цікаво те, що цей сонячний годинник показує саме місцевий, чернівецький час, і так буде й після оновлення. Він показує час, що посередині між часом київським і віденським. На вежі костелу є ще один годинник, який показує київський час.
«Мені захотілося врятувати цей сонячний годинник від корозії, – розповідає чернівчанин Сергій Осачук, який реставрує цю унікальну для міста річ за власні кошти. – Насправді сам метал – міцний, але справа суто в естетичному вигляді годинника. Я розмовляв з настоятелем костелу – отцем Анатолієм, в середині храму ще не завершена реставрація, тому до фасаду, за словами настоятеля, вони мали братися, але це – дальша перспектива. Тому вони були дуже втішені моїй ініціативі. Як і були втішені у відділі охорони культурної спадщини міста. Для них всіх – це подарунок. А мені, як чернівчанину, подобається це робити, оскільки шкода, що ця родзинка міста – у такому неестетичному стані. Можна було, звісно, писати петиції, оголошувати збір коштів… А можна це зробити швидше, і власними коштами. І якщо кожен чернівчан у щось бодай маленьке вкладе власні гроші, то в загальному місто виглядатиме привабливіше».
Сергій Осачук за фахом історик, він – Почесний консул Австрії у Чернівцях. Але зауважує, що не задавався ціллю дослідити історію цього сонячного годинника. Йому важливо найперше, аби ця річ радувала людей своїм гарним виглядом.
- «Реставруватимуть чернівецькі майстри, – додає він. – Також ми спілкувалися і консультувалися із Олексієм Бурнаєвим, експертом зі Львова, який добре знає всі вежеві годинники Чернівців. Роботу майстрів я не підганяю, оскільки терміни не є важливими».
В Україні у багатьох містах є сонячні годинники, але саме стародавні годинники є на будівлях ( переважно на стінах культових споруд) у Західній Україні.
Малій Базиліці у Чернівцях вже більше 200 років. А сонячному годиннику, припускають, не менше 150 років. Є така версія, що начебто колись один з австрійських монастирів передав його на зберігання у костел Воздвиження Всечесного Хреста. Але це – перекази. Як же насправді і коли саме цей сонячний годинних з’явився на фасаді костелу – невідомо.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Священик УПЦ (МП) з гілкоптера окропив святою водою райцентр на Кіровоградщині | 1 грудня 2017, 11:52 | Релігія і суспільство |
У Києві презентували п’яте перевидання смислів Корану українською мовою | 1 грудня 2017, 11:30 | Теологія і релігійна освіта |
До 2050 року мусульман у Європі побільшає втричі | 1 грудня 2017, 11:10 | Світові |
З молитовником та бинтом: на Львіщині проходять навчання військових капеланів | 1 грудня 2017, 10:52 | Віра і зброя |
Собор у Москві як Майдан: показує, хто є хто, - Людмила Филипович | 1 грудня 2017, 10:37 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 1 грудня 2017, 11:26
Что вы все фантазируете? Вас послушать, так уже и "упц кп" готовы признать, и вообще Кирилл скоро присоединит РПЦ к "упц кп" на правах младшего брата и попросится к Денисенко в |
- 1 грудня 2017, 10:17
Ну щож: поживемо - побачимо, як далі розвиватимуться ситуація й відповідні події з цим діалогом... |
- 1 грудня 2017, 10:12
Разом з тим уже сам факт створення відповідної комісії РПЦ для переговорів з УПЦ КП багато про що говорить! Й, насамперед, що вони там, у Москві, ніяк не можуть не рахуватися, а, значить, де-факто |
- 1 грудня 2017, 09:55
"5 колона" - вона і є "5 колона". Що світська, що "канонічно"-церковна... |
- 1 грудня 2017, 09:10
Здесь "с пеной у рта", т. е. в ОЧЕРЕДНОМ приступе невероятной злобы и ненависти, беснуется никто иной, как "комментатор" под ником "Михаил"! |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі