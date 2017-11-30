Сонячний годинник на Малій Базиліці у Чернівцях оновиться

1 грудня 2017, 09:27 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Чернівці)3w.gifСонячний годинник на Малій Базиліці у Чернівцях – туристична родзинка міста, яку за власні кошти реставрує чернівчанин. Його  називають найстарішим сонячним годинником  на Західній Україні, і він  привертав увагу всіх, хто приїжджав до Чернівців, повідомляє Наталія Фещук.

Хоча достеменних і точних відомостей про цей годинник немає.  Спускаючись від Ратуші  трішки вниз, перед городянами та туристами відкривається одна з перших мурованих споруд міста – костел Воздвиження Всечесного Хреста, зараз – Мала Базиліка. А на фасаді будівлі – цей годинник.

Він і надалі звертатиме на себе увагу, але  вже буде відновлений. Цікаво те, що цей сонячний годинник показує саме місцевий, чернівецький час, і так буде й після оновлення. Він показує час, що посередині між  часом київським і віденським. На вежі костелу є ще один годинник, який показує київський час.

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Черінвці-2w.gif«Мені захотілося врятувати цей сонячний годинник від корозії, – розповідає чернівчанин Сергій Осачук,  який реставрує цю унікальну для міста річ за власні кошти. – Насправді сам метал  – міцний, але справа суто в естетичному вигляді годинника. Я розмовляв з настоятелем костелу – отцем Анатолієм, в середині храму ще не завершена реставрація, тому до фасаду, за словами настоятеля, вони мали братися, але це – дальша перспектива. Тому вони були дуже втішені моїй ініціативі. Як і були втішені  у відділі охорони культурної спадщини міста. Для них всіх – це подарунок. А мені, як чернівчанину, подобається це робити, оскільки шкода, що ця родзинка міста – у такому неестетичному стані. Можна було, звісно, писати петиції, оголошувати збір коштів… А можна це зробити швидше, і  власними коштами. І якщо кожен чернівчан у щось бодай маленьке вкладе власні гроші, то в загальному місто виглядатиме привабливіше».

Сергій Осачук за фахом історик, він – Почесний консул Австрії у Чернівцях. Але зауважує, що не задавався  ціллю дослідити історію цього сонячного годинника. Йому важливо найперше, аби ця річ радувала людей своїм гарним виглядом.

- «Реставруватимуть чернівецькі майстри, – додає він.  – Також ми спілкувалися і консультувалися із Олексієм Бурнаєвим, експертом зі Львова, який добре знає всі вежеві годинники Чернівців. Роботу майстрів я не підганяю, оскільки терміни не є важливими».

В Україні у багатьох містах є сонячні годинники, але саме стародавні годинники є на будівлях ( переважно на стінах культових споруд) у Західній Україні.

Малій Базиліці у Чернівцях вже більше 200 років. А сонячному годиннику, припускають,  не менше 150 років. Є така версія, що начебто колись один з австрійських монастирів передав його на зберігання у костел Воздвиження Всечесного Хреста. Але це – перекази. Як же насправді і  коли саме цей сонячний годинних з’явився на фасаді костелу – невідомо.

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теги до статті:РКЦ на Буковині,храм Воздвиження Всечесного Хреста у Чернівцях,Чернівці
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