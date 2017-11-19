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У стінах УКУ у Львові вперше відбувся Фестиваль документального кіно “Скарб Солідарності”
22 листопада 2017, 14:35 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У конференц-залі філософсько-богословського факультету Українського католицького університету 18-19 листопада відбувався Фестиваль документального кіно “Скарб Солідарності”. Фестиваль такого плану вперше відбувався у Львові. Про це РІСУ повідомили в Інституті екуменічних студій УКУ.
Як розповів о. Олег Кіндій, заступник декана з міжнародної співпраці ФБФ УКУ, цей проект був задуманий як співпраця між Польщею та Україною, щоб краще пізнати одні одних. «Що більше зараз, в річницю Майдану ми хочемо зрозуміти краще, що відбулося тоді, які уроки ми можемо винести і що більшого зробити в цьому контексті.Такий урок пройшли свого часу поляки трохи більше, як двадцять років тому – підкреслив о. Олег.
Власне, такий був задум: поєднати досвід польської Солідарності та українського Майдану. Тому проект «Скарб солідарності» і є скарбом для нас, це не лише абстрактне поняття, це і школа документалістики, і лекції, зустрічі і критичне осмислення всього процесу.
Маємо багато різних точок дотику - журналістика, богослов’я, філософія, суспільство. Тому виникла гарна нагода для співпраці між Центром думки Івана Павла ІІ у Варшаві та Українським Католицьким Університетом. В жовтні ми організували Школу документального кіно. А плодом цієї співпраці став Фестиваль 18-19 листопада, де учасники презентували власноручно відзняті кінострічки.»
Фестиваль документалістики тривав протягом двох днів, у програмі якого відбувалися цікаві покази фільмів, дискусії за участю цікавих особистостей та конкурс короткометражок учасників Школи документального.
Отож, перше почесне місце обрав фільм «Жити не можна виживати» чернівчанок Анастасії Бойко та Анастасії Сафандули, студенток 4-го курсу Чернівецького національного університету. Дівчата зняли 17 хвилинний фільм про гуртожиток, де підняли питання, чому молодь погоджується жити в багнюці, чому не хоче нічого міняти або чекає, поки хтось прийде і все за них вирішить.
За друге місце нагородили фільм «Лабіринт», над яким працювали Ольга Ланюш, Марина Верещака та Наталія Ліхновська. Лабіринт - це символічна назва безвиході, в яких потрапляють рідні безвісті зниклих воїнів. На прикладі історії Олександра, одного із захисників Донецького аеропорту, бачимо, що сталося із життям людей внаслідок війни між Україною і Росією, і що це стосується кожного.
Почесну третю нагороду отримав фільм В’ячеслава Бігуна «Сильні духом» про полонених Російської Федерації. На презентації фільму був присутній його герой - Юрій Яценко – волонтер медичної служби на Майдані, який був політв’язнем у РФ ще від 2014 року, але якому вділося повернутися.
Автори найкращих фільмів отримали фінансову винагороду. Шановне журі також відзначило фільми ще двох учасників: «Аматори Єдності» Діани Грушанської, Катерини Полівчак, Олени Брилінської та Юлії Бараболі, а також «Я не можу так просто піти» Еліни Андрусь, Ірини Саєвич та Ірини Сулик.
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