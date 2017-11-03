На Київщині презентували унікальну виставку християнської спадщини

У приміщенні Вишгородської міської ради відбулося відкриття виставки «Християнська спадщина нашої землі» в рамках проекту Вишгородського державного історико-культурного заповідника «Дніпро єднає Україну».

Захід з вітальним словом відкрив мер м.Вишгород Олексій Момот, який зазначив, що відкриття виставки відбувається у день визволення Вишгорода від німецько-фашистських загарбників, що є символічно. «Вишгородщина – унікальна історична місцевість, і вона має приймати такі виставки і проводити такі заходи», - впевнений мер.

Історія нашої країни вже понад 1000 років пов’язана з християнством. Одним із символів віри є хрест, який люди носять на грудях засвідчуючи належність до віросповідання. Унікальна виставка «Християнська спадщина нашої землі» показала різноманіття натільних та нагрудних хрестів різної форми з понад 20-ти областей України.

«Виставка нараховує 1166 експонатів в тому числі і з Вишгородського регіону. Експонати демонструють розмаїття культової пластики з різних регіонів нашої країни. На виставці представлені українські натільні і нагрудні хрести, православні, католицькі і греко-католицькі вироби. Саме завдяки такому розмаїттю можна відслідкувати регіональні особливості хрестів, а також спільну духовну основу України: від Криму до Волині, від Карпат до Донбасу. Такі заходи дуже важливі, адже вони демонструють об’єднання країни», - розповіла кандидат історичних наук, директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

На презентації відвідувачам представили 109 натільних, нагрудних та інших хрестів з території Київського, Білоцерківського, Таращанського, Богуславського та Рокитнянського районів. Єдиний в Україні і Східній Європі Громадський історико-етнографічний сторографічний Музей Хреста надав інформаційні матеріали для виставки «Християнська спадщина нашої землі». Серед експонатів особливе місце зайняли пам’ятні срібні медалі, присвячені традиціям українського хреста, що надав медальєр Дмитро Піркл.

На виставці також представлені експонати-хрести з трьома вушками для підвішування. Це свідчить про використання хреста ще й в якості з’єднувача кількох низок намист. Знайдені істориками свідчення і записи стверджують, що існували різновиди хрестів, які ділилися на чоловічі і жіночі. Чоловічі – простіші, жіночі – додатково прикрашені бароковим орнаментом.

«Ми показуємо нашу християнську культурну спадщину, яка об’єднує всі області та регіони України. Не зважаючи на те, що на українських землях впродовж віків жили представники різних конфесій, власне українська складова в даній виставці є визначальною та концептуальною», - зазначає засновник Музею Хреста Віктор Векленко.

Експонати виставки освятили священники Української православної церкви Київського патріархату Вишгородського благочиння. Усі бажаючі можуть відвідати виставку до 3 грудня 2017 р. в історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника за адресою: м. Вишгород, вул. Шкільна, 58.