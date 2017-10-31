Шкільне горище зробили зі 150-річних ікон

Легенди про те, що сільська школа на Вінничині побудована із залишків церкви, зведеної свояком Оноре де Бальзака, підтвердилися після перевірки музейників. Про це повідомляє "Комсомольска правда в Україні".

Ще до недавніх пір в селі Гопчиця Вінницької області не було навіть своєї церкви - вона з'явилася лише п'ять років тому. До цього жителі ходили на богослужіння до сусідів – місцеву церкву зруйнували в 1926 році. На подвір'ї колишнього храму через пару років з'явилася школа.

Старожили, серед них і екс-завідувач місцевим краєзнавчим музеєм і завуч школи, якому вже 92 роки, пам'ятали, що приміщення для учнів побудували з матеріалів церкви. "Тоді частина церковного господарства, комірка, розвалювалася - її знесли, зруйнували і церкву, але побудували школу", - згадують жителі Гопчиця.

За минулі 90 з гаком років ці спогади потроху почали перетворюватися в легенду. Оповідання старожилів молодь почала сприймати як вигадку, адже ніяких підтверджень досі не знайшли. А діти тим часом навчалися в нібито побудованій з церковних дощок школі. В атеїстичні часи жителям справи не було до зображених на них ікон, а потім про це почали забувати.

Кілька років тому новим завідувачем краєзнавчим музеєм Гопчиця призначили Михайла Петренка. Небайдужий до історії рідного краю, він тут же взявся за дослідження. І знайшов підтвердження і існування Свято-Троїцької церкви в селі, і її руйнування, і будівництва на цьому місці школи з церковних матеріалів. Весь цей час ікони були приховані від очей людей на горищі навчального закладу. У темряві під самим дахом їх ніхто не помічав - тут впору оступитися і провалитися вниз, так що розглядати тіні старих балок в сутінках і в голову не приходило.

Минулої неділі розписи знайшли на опорних балках горища - кожна довжиною близько шести метрів і всього 20 см в ширину. Жителі розгледіли намальовані біблійні сюжети "Вхід Господній в Єрусалим" і "Вознесіння", образ Діви Марії, Христа і апостолів. "Цю церкву в Гопчиці побудував купець Іван Ризнич, - розповів" КП "в Україні" Михайло Петренко. - Він жив в Одесі до смерті першої дружини, після чого одружився на графині Поліні Ржевуській. Це сестра Евеліни Ганської, дружини Оноре де Бальзака. Батько передав їй у спадок землі в нашому районі, і вони з чоловіком переїхали в Гопчицю". Церква була побудована в середині XIX століття. Іван Ризнич був похований на території збудованій ним Свято-Троїцької церкви. Що будуть робити з розписами - поки не вирішили. можливо, в майбутньому їх розмістять в новому храмі або в музеї. Вилучати дерев'яні елементи з розписом не будуть - інакше завалиться школа. Це селяни зможуть зробити після закінчення будівництва нового навчального комплексу. Але це обіцяють ще не скоро.