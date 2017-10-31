- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Шкільне горище зробили зі 150-річних ікон
2 листопада 2017, 11:53 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Легенди про те, що сільська школа на Вінничині побудована із залишків церкви, зведеної свояком Оноре де Бальзака, підтвердилися після перевірки музейників. Про це повідомляє "Комсомольска правда в Україні".
Ще до недавніх пір в селі Гопчиця Вінницької області не було навіть своєї церкви - вона з'явилася лише п'ять років тому. До цього жителі ходили на богослужіння до сусідів – місцеву церкву зруйнували в 1926 році. На подвір'ї колишнього храму через пару років з'явилася школа.
Старожили, серед них і екс-завідувач місцевим краєзнавчим музеєм і завуч школи, якому вже 92 роки, пам'ятали, що приміщення для учнів побудували з матеріалів церкви. "Тоді частина церковного господарства, комірка, розвалювалася - її знесли, зруйнували і церкву, але побудували школу", - згадують жителі Гопчиця.
За минулі 90 з гаком років ці спогади потроху почали перетворюватися в легенду. Оповідання старожилів молодь почала сприймати як вигадку, адже ніяких підтверджень досі не знайшли. А діти тим часом навчалися в нібито побудованій з церковних дощок школі. В атеїстичні часи жителям справи не було до зображених на них ікон, а потім про це почали забувати.
Кілька років тому новим завідувачем краєзнавчим музеєм Гопчиця призначили Михайла Петренка. Небайдужий до історії рідного краю, він тут же взявся за дослідження. І знайшов підтвердження і існування Свято-Троїцької церкви в селі, і її руйнування, і будівництва на цьому місці школи з церковних матеріалів. Весь цей час ікони були приховані від очей людей на горищі навчального закладу. У темряві під самим дахом їх ніхто не помічав - тут впору оступитися і провалитися вниз, так що розглядати тіні старих балок в сутінках і в голову не приходило.
Минулої неділі розписи знайшли на опорних балках горища - кожна довжиною близько шести метрів і всього 20 см в ширину. Жителі розгледіли намальовані біблійні сюжети "Вхід Господній в Єрусалим" і "Вознесіння", образ Діви Марії, Христа і апостолів. "Цю церкву в Гопчиці побудував купець Іван Ризнич, - розповів" КП "в Україні" Михайло Петренко. - Він жив в Одесі до смерті першої дружини, після чого одружився на графині Поліні Ржевуській. Це сестра Евеліни Ганської, дружини Оноре де Бальзака. Батько передав їй у спадок землі в нашому районі, і вони з чоловіком переїхали в Гопчицю". Церква була побудована в середині XIX століття. Іван Ризнич був похований на території збудованій ним Свято-Троїцької церкви. Що будуть робити з розписами - поки не вирішили. можливо, в майбутньому їх розмістять в новому храмі або в музеї. Вилучати дерев'яні елементи з розписом не будуть - інакше завалиться школа. Це селяни зможуть зробити після закінчення будівництва нового навчального комплексу. Але це обіцяють ще не скоро.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Римо-католики проведуть Молитовну ходу пам’яті загиблих воїнів АТО | 2 листопада 2017, 12:20 | Національно-релігійні питання |
Шкільне горище зробили зі 150-річних ікон | 2 листопада 2017, 11:53 | Релігія та культура |
Митрополит Онуфрій (Березовський) поїхав на Афон | 2 листопада 2017, 11:22 | Релігійні церемонії та паломництво |
В Ужгороді аналізували тему репресій тоталітарних режимів ХХ століття проти Церкви | 2 листопада 2017, 10:18 | Конференції, семінари, дослідження | |
Патріарх Філарет відвідає Дніпро | 2 листопада 2017, 10:03 | Релігійні церемонії та паломництво |
Останні коментарі
- 2 листопада 2017, 13:28
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, Матфея 5:39. Итак грех т.н. святых или как принято говорить умерших или замученных за Христа, на |
- 2 листопада 2017, 12:46
А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской, Матфея 18:6. Итак губящий душу свою тем, что |
- 2 листопада 2017, 11:06
Но если хочешь, чтобы твой друг не умирал вовсе, лучше признавай перед ним СВОЮ вину ещё тогда, когда товарищ твой жив ещё и тогда товарищ твой видя, что ты признал перед ним свою ВИНУ признает перед |
- 2 листопада 2017, 10:52
Итак, положить душу свою за друзей означает признать себя соучастником греха умершего друга своего, чтобы тем самым облегчить ему участь в страданиях его. Только когда каждый из нас, найдёт свою |
- 2 листопада 2017, 10:46
с одним только различием, что Христос отправился в ад за чужой грех, тогда как мы являемся соучастниками в том грехе, за который умерший уже отправился, тогда ка нам необходимо быть готовым разделить |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
Коментарі