У Києві відкрили виставку на честь православного митрополита – борця за українську Церкву

В столиці 24 жовтня у Національному заповіднику «Софія Київська» відкрилася виставка-присвята одному з наймогутніших постатей українського православ’я XVIII століття, борцю за українську Церкву та культуру – Київському митрополиту Рафаїлу (Заборовському).

Багатогранність талантів Київського митрополита Рафаїла Заборовського (1676–1747) дійсно вражає. Саме у його часи була закладена Андріївська церква, зведена дзвіниця Києво-Печерської лаври, значною мірою розбудовані архітектурні ансамблі Софійського монастиря та Києво-Могилянської академії. За його ініціативи було фактично сформовано «архітектурне обличчя» Києва ΧVIII ст.

За повідомленням кореспондента РІСУ Дмитра Горєвого, киянам та гостям столиці показали рідкісне зібрання артефактів епохи, в яку жив видатний українець: портрети, ікони, культовий метал, стародруки, архівні документи та інші безцінні реліквії. Центральні експонати – елементи богослужбового одягу митрополита, віднайдені археологами під час розкриття його поховання у Софійському соборі у 1936 році, що зберігаються у фондах заповідника.

До початку ΧΧ ст. при його похованні у підземному склепі собору відправляли панахиди та відбувалися чудотворні зцілення. «MIRARES» (з латини – «чудеса»), – промовляли віруючі, які йшли вклонитись мощам митрополита Рафаїла. Традицію виголошувати слово "чудеса" на латинський манер запровадив митр. Серапіон Александровський саме у раки мощей Рафаїла.

Утім, вираз «MIRA RES» є актуальним не тільки з огляду на давнє прагнення Церкви до канонізації архіпастиря. Адже його безцінний внесок у розвиток вітчизняної культури XVIII ст. (особливо – освіти та архітектури) важко переоцінити, а багатогранність та розмаїття талантів цієї непересічної людини дійсно були подібними до чуда.

Цей виставковий проект ініційований Національним заповідником «Софія Київська» з нагоди 270-й річниці упокоєння Київського митрополита Рафаїла Заборовського. Партнерами виступили Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національний музей історії України, Національний художній музей України, Фонд пам’яті Блаженнійшого Митрополита Володимира та представник Федерації судномоделізму та судномодельного спорту України В. М. Гошко.

Виставка триватиме до 24 січня 2018 року.