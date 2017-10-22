Нацбанк випустив монету з церквою, де хрестили Миколу Гоголя

24 жовтня 2017, 11:32 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Національний банк України з 10 жовтня ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену 80-річчю Полтавської області, повідомляє "Релігія в Україні".

На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, а по колу розташовані написи: "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (вгорі), "п`ять ГРИВЕНЬ" (внизу), праворуч - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

У центрі монети вказано рік випуску (2017), а під датою розміщено композицію, що символізує область: Спасо-Преображенська церква у Великих Сорочинцях Миргородського району, де хрестили Миколу Гоголя, водолікарня «Миргородкурорт», а також ліра, чорнильниця і перо - як символи літературного творчості. З лівого боку можна побачити зображення багатоцільового броньованого автомобіля «Ураган», який виробляє знаменитий Кременчуцький автомобільний завод. Внизу під ним - колосся, гарбуз, виноград, яблуко і опішнянський керамічний куманець.

На реверсі монети зображено герб області та розміщено написи: «Полтавська область» (вгорі) і «Засновано у тисяча дев'ятсот тридцять-сім году» (внизу).

Вартість ювілейної монети - 40 гривень.

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теги до статті:Нацбанк
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    • b111 | 24 жовтня 2017, 11:10

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    • velovs@ukr.net | 24 жовтня 2017, 08:38

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    • Михаил | 24 жовтня 2017, 02:28

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    • Fr. Valerii | 23 жовтня 2017, 21:58

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    • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 19:49

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