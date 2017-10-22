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Нацбанк випустив монету з церквою, де хрестили Миколу Гоголя
24 жовтня 2017, 11:32 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Національний банк України з 10 жовтня ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену 80-річчю Полтавської області, повідомляє "Релігія в Україні".
На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, а по колу розташовані написи: "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (вгорі), "п`ять ГРИВЕНЬ" (внизу), праворуч - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
У центрі монети вказано рік випуску (2017), а під датою розміщено композицію, що символізує область: Спасо-Преображенська церква у Великих Сорочинцях Миргородського району, де хрестили Миколу Гоголя, водолікарня «Миргородкурорт», а також ліра, чорнильниця і перо - як символи літературного творчості. З лівого боку можна побачити зображення багатоцільового броньованого автомобіля «Ураган», який виробляє знаменитий Кременчуцький автомобільний завод. Внизу під ним - колосся, гарбуз, виноград, яблуко і опішнянський керамічний куманець.
На реверсі монети зображено герб області та розміщено написи: «Полтавська область» (вгорі) і «Засновано у тисяча дев'ятсот тридцять-сім году» (внизу).
Вартість ювілейної монети - 40 гривень.
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