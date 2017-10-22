Ілля Рєзнік написав молитву до Миколи II

Відомий поет Ілля Рєзнік написав молитву до імператора-страстотерпця Миколи II. Про це повідомляє Інтерфакс.

"Патріарх благословив мене на цю працю, і я написав уже 60 молитов. Якраз та, яку присвятив Миколі II, стала 60-ою", - розповідає поет.

За словами автора, на це його спонукали дискусії про долю і про історичну роль останнього російського імператора, які зараз ведуться у суспільстві.

І.Резнік зауважив, що пише молитви вже 20 років. За його словами, в 1997 році "молитви на нього ніби спустилися - протягом десяти днів йшов безперервний потік".

"Записував на клаптиках паперу, серветках ... Потім цей потік закінчився. А десь через місяць я подумав, що треба б все це переписати. І, на жаль, не знайшов жодного листочка", - розповідає він.

"Пізніше мені подзвонив художник-іконописець Ігор Каменєв, мій давній друг, який іноді телефонує зі свого села і просить:" Почитай що-небудь ". Я йому читаю, а він малює ... Запитує:" А що у тебе такий загробний голос ? "" Пам'ятаєш, - кажу, - я тобі читав молитви? Ось вони зникли ". І раптом він каже:" Ні, вони не пропали. Не знаю чому, але, коли ти читав, я натиснув на запис ... "Я поїхав до нього в село, ми розшифрували", - продовжив розповідь І.Резнік.

Через якийсь час поет дав рукопис Патріарху Алексію, і він благословив ці молитви, написав передмову, вийшла книга. А в червні цього року І.Резнік прочитав написану ним молитву на одному з церковних заходів, після чого мав розмову з Патріархом Кирилом і заручився його благословенням на свою працю.

"У нас відбулася розмова про те, що зараз є необхідність в поетичних молитвах, написаних ясною, доступною мовою, що стало б продовженням традиції російських поетів, починаючи від Сумарокова і закінчуючи Ахматовою і Анненським", - сказав він.