У Києві триває виставка українських ікон XVII–XIX століть

23 жовтня 2017, 09:39 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Виставка української ікони XVII–XIX ст. відкрилася минулого тижня у галереї «Ornament Art Space» в Києві. До експозиції увійшли ікони з різних регіонів України, повідомляє «Фома в Україні».

Особливе місце займає образ кінця XVIII ст. «Покрова Пресвятої Богородиці». Ікони з подібним сюжетом отримали назву «козацькі Покрови» - саме такі лики козаки брали з собою в походи, оберігаючи їх як найцінніші реліквії і проводячи перед ними масові молебні напередодні битв.

У рамках виставки заплановані просвітницькі зустрічі, присвячені формуванню та розвитку українського іконопису. Анонси будуть опубліковані на сторінці галереї в Facebook. Галерея «Ornament Art Space» знаходиться за адресою: Київ, вулиця Анрі Барбюса, 53. Вхід вільний. Виставка триватиме до 1 листопада.

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