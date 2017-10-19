Дизайнер влаштувала фотосесію поблизу напівзруйнованого костелу у Годовиці, щоби вберегти його від знищення

У напівзруйнованому костелі у с. Годовиця, що за 20 км від Львова, для якого скульптор Йоган Георг Пінзель створив свої шедеври і які експонувались у Луврі, влаштували модну фотосесію. У такий спосіб автор ідеї – дизайнер Івона Лобан намагається привернути увагу широкої громади до святині, аби вберегти її від знищення.

Про це ІА ZIK повідомила сама Івона Лобан.

Цей захід став продовженням культурно-мистецького проекту «Під Зорею Пінзеля», який відбувся 18 вересня у Львові.

«Усе робимо для популяризації Пінзеля серед широкої аудиторії. На мистецькі акції здебільшого приходять люди мистецтва. А я б хотіла, щоб Пінзеля, як і Мікеланджело, знав кожен, – зазначила Івона Лобан. – Адже кожна українська дитина знає, хто такий Мікеланджело. Але не кожен малюк чи молода людина чула про Пінзеля, що його твори були у Луврі».

Саме тому Івона Лобан, натхненна Пінзелем, створила колекцію моди.

«Коли колекція була створена, настав час її сфотографувати і показати більшій аудиторії, адже не всі люди мали нагоду прийти на показ у Палаці Потоцьких у Львові. І тут згадали про те, з чого все починалось», – зазначила дизайнер.

Івона Лобан із моделями поїхала в Годовицю у храм, для якого Пінзель робив свої скульптури.

«Мене дуже вразив той костел. Боліла душа від того, що він перебуває у жахливому стані, що він не відреставрований, хоча це перший бароковий храм в Україні і там були найгарніші скульптури Пінзеля, які їздили в Лувр», – зазначила вона.

Дизайнер зізналася, що не очікувала, наскільки гармонійно її одяг дивитиметься серед старих стін: «Ми зробили колосальні зйомки. Вони виявилися унікальними, оскільки фрески повністю відповідали кольорам колекції. Ця гармонія нас просто вразила, тому цим хочеться поділитися».

Вона додала, що таким чином через колекцію, моду привертає увагу до храму.

«Можливо, серед тих людей, хто побачить колекцію, будуть бізнесмени, громадські діячі, можновладці, які знайдуть можливості допомогти цьому храму. Якщо він зруйнується, це стане страшною ганьбою для України. Зараз кожен день на рахунку. Уже одна арка, на якому тримався дах, обвалилася, залишилась лише одна. Реставратори кажуть: якщо дочекаємося обвалу ще одного склепіння, то не матимемо що реставрувати», – наголосила Івона Лобан.

Як відомо, костел у Годовиці на Львівщині є ровесником та «братом» собору Св. Юра, адже він будувався в той же час та тими ж майстрами, що й основна святиня греко-католиків. Його архітектор Бернард Меретин, але найбільше відомий він своїм вівтарем – творінням рук видатного Пінзеля. Зараз храм руйнується на очах.