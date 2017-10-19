У Тернополі колекціонерка подарувала музею понад 200 ікон

19 жовтня 2017, 10:14 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Понад двісті копій xудотворних ікон з 52-х країн світу зібрала лікар, поетеса Марія Тройчак за 17 років. Надбанням вирішила поділитися з тернополянами, передавши  ікони обласному краєзнавчому музею, повідомляє газета "День".

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Образи Марія Тройчак привезла з Духовних святинь різних конфесій. На них – Пресвята Богородиця, Іісус Христос, Святі. Першу частину свого зібрання жінка передала тернопільському краєзнавчому музею ще в липні. Тепер в експозиції – половина її колекції. Наразі готують місце ще для сотні ікон. Молитви до кожної пані Марія своїм коштом видала на спеціальних буклетах. Виставка присвячена Різдву Іоанна Хрестителя і Покрові Пресвятої Богородиці.

«Я не можу зберігати їх вдома. Мені прийшла така думка, коли я їх назбирала більше трьох десятків. Я вже розвісила хаті, зробила капличку, на роботі, всім сусідам роздаю і хто взяв ікону каже: «Боже, вона мені таке зцілення несе. Дитина хворіла – не говорила, тепер – говорить. Давала такі цілющі ікони, про які сама знала глибше», – розповіла Марія Тройчак.

 Згодом виставку зібрання копій чудотворних ікон Марії Тройчак планують презентувати в районах Тернопільщини, Києві, в інших регіонах України та видати каталог.

Голова Тернопільського обласного відділення Українського фонду культури Володимир Барна зазначає: «Оця виставка тільки початок великої духовної роботи по всіх районах Тернопільщини в наступному році. Уже домовленість є про те, що ми цю виставку репрезентуємо в Києві в Українському фонді культури. Потім її покажуть в усіх регіонах України».

Також Марія Тройчак представила колекцію церковних дзвіночків. Найстаріший – привезли під час переселення 70 років тому з Польщі її батьки.

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    Останні коментарі

    • Taras Antoshevskyy | 19 жовтня 2017, 14:52

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    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:37

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