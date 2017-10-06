У Росії все-таки покажуть «Матільду»

15 жовтня 2017, 10:07 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Об'єднана мережа кінотеатрів "Сінема парк" і "Формула кіно" переглянула прийняте у вересні рішення про відмову від показу картини, після того, як влада пообіцяла присікати будь-які екстремістські дії з боку релігійних активістів і націоналістів, що намагаються зірвати прокат фільму.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

"Найбільша в Росії мережа кінотеатрів повідомила в п'ятницю, що вирішила показати фільм Олексія Учителя "Матільда", що розповідає про роман останнього російського імператора Миколи II з балериною Матільдою Кшесинською, незважаючи на неодноразові загрози з боку релігійних консерваторів, які визнали картину блюзнірською", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фільм "Матільда", який повинен вийти в міжнародний прокат у кінці жовтня, присвячений роману балерини Матільди Кшесинської з майбутнім імператором Миколою II, що описаний нею в мемуарах.

Радикальні супротивники "Матільди", які погрожують покарати режисера і мережу кінотеатрів за богохульство, говорять, що картина порочить репутацію імператора, страченого більшовиками в 1918 році. Микола II був канонізований Російською православною церквою як страстотерпець.

Мережа "Сінема парк" і "Формула кіно", що об'єднує 75 кінотеатрів з 624 залами в 28 містах Росії, повідомила, що рішенню про показ картини сприяла "активна робота правоохоронних органів і зроблені ними заходи по вирішенню напруженої ситуації навколо фільму Олексія Учителя "Матільда".

 

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теги до статті:Микола II,Політичне православ'я,Релігія та культура
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    • Vasil Koliszhak | 15 жовтня 2017, 08:28

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    • Vasil Koliszhak | 15 жовтня 2017, 08:18

      Тому, що бачить там справедливіть та порядок, чесність і вірніть в Божій справі.

    • Vasil Koliszhak | 15 жовтня 2017, 08:12

      Справедливість восторжествувала.

    • Vasil Koliszhak | 15 жовтня 2017, 08:05

      Церковні громади починають просипатися та відкривати очі і дивитися на світ з відкритими очими. Потрібно брати приклад іншим церковним громадам.

    • Olena | 14 жовтня 2017, 22:49

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