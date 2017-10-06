Під час хорового фестивалю у соборі Юра виставлена для вшанування ікона Львівської Богородиці

14 жовтня 2017, 10:54 | Релігія та культура | 1 |   | Код для блогу |  | 

Музика, якій сотні, а може і тисяча років, вперше зазвучала у Львові на фестивалі давнього церковного співу «Під Покровом». Учасники фестивалю заспівали на Великій Вечірній у соборі св.Юра, під час якої винесли ікону Львівської Богородиці, інформує Zaxid.net.

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Ідея такого фестивалю належить літургійному центру «Передання». Їхні хористи шукають найдавніші церковні напіви і повертають їх до життя.

«Наша традиція українська музична була дуже відкрита на простір зовнішній, українці були глибоко демократичні також в церковному відношенні, в музичному відношенні, ми були відкрита нація світлих людей. І це світло вони залишили нам через давню музику», ‒ розповідає організатор фестивалю «Під Покровом» єромонах Лука Михайлович.

У межах фестивалю «Під Покровом» відбувалися майстер-класи і концерти. Та головне, чого прагнули творці цієї імпрези, аби давній спів залунав там, де колись побутував - на літургіях. Тому хор «Клірос» заспівав на Великій Вечірній, під час якої у храм святого Юра внесли для почитання ікону Львівської Богоматері. Її оригінал ймовірно з XIV ст. перебуває у Палаці Потоцьких, але щоб святиня була доступна для вірян, зробили копію.

«Ця ікона є особливою, бо вона - одна із найдавніших львівських, збережених в оригіналі. Її ніхто не вивіз, не вкрав, до певного часу вона була загублена, але ласка Божа була на те, що вона віднайшлася і ми сьогодні її маємо», - коментує отець Павло Цвьок, синкел Львівської архиєпархії у справах мирян.

Надалі ікона Львівської Богородиці буде доступна у львівському храмі Ольги і Єлизавети.

Довідка:Ікона Львівської Богородиці є одною з найцікавіших та найзагадковіших пам’яток української церковної культури. Символічно, що даруючи свою Милість та Материнську опіку місту, Пресвята Богородиця Одигітрія упродовж всієї історії благословляла Своєю благодатною присутністю усі традиційні громади Львова – православну, оскільки була написаною у традиції та зусиллями саме православного іконописця, католицьку, адже саме з часу освячення у Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату, вірменську, оскільки упродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали святиню. Символічним є і те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються православні та греко-католики, і Пресвята Богородиця навіть з музейної каплиці Львівської галереї мистецтв дарує милосердя зцілення усім, хто до неї приходить.

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теги до статті:ікона Львівської Богородиці,Собор св. Юра у Львові,Фестиваль "Покров"
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 14 жовтня 2017, 12:00
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    "Символічним є і те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються православні та греко-католики, і Пресвята Богородиця навіть з музейної каплиці Львівської галереї мистецтв дарує милосердя зцілення усім, хто до неї приходить." Одначе, згідно богословської науки і віровчення Христової Церкви Сходу і Заходу, віруючі у своїх молитвах і благаннях мають звертатися саме до всемогутнього й преблагого БОГА-ТВОРЦЯ! У т. ч. і за ЗАСТУПНИЦТВОМ Пресвятої Діви Марії чи інших праведників і святих. Крім того, благодать зцілення, як і всі інші Свої милості і ласки, людям дарує і благословляє ніхто інший, як Той же самий - люблячий і добрий Триєдиний Господь.

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  • velovs@ukr.net | 14 жовтня 2017, 12:00

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