13 колективів з України, Польщі та Литви взяли участь у XVII фестивалі церковної музики у Гіжицьку

XVII фестиваль церковної музики, який проходив 7-8 жовтня у м. Гіжицько Варміно-Мазурського воєводства Республіки Польща об’єднав українців Польщі та України, залучивши широке коло місцевого польського населення та гостей із сусідньої Литви.

Як повідомили у Львівському Ставропігійному братстві апостола Андрія Первозваного, цьогорічний фестиваль, який проводиться спільно Мазурським відділенням Об’єднання українців (Голова товариства – п. Катерина Полевчак) та місцевою парафією УГКЦ св. Тройці (настоятель о. Д-р. Василь Парасюк ЧСВВ) зумів донести до польської громади красу і духовну велич української церковної пісні, яка живе і розвивається як на історичній Батьківщині, так і місцях примусового поселення на Півночі Польщі.

«Нам дуже важливо, щоб у нас виступали відомі в Україні хори. Але особливо цього року, коли ми відзначаємо 70-річчя Акції «Вісла», ми хотіли, щоб виступило якомога більше українських хорів, які діють у Польщі, – зазначила напередодні Катерина Полевчак, голова Мазурського відділу ОУП.

З України прибули кращі колективи м. Львова – чоловіча хорова капелла «Дударик», Львівський муніципальний хор «Гомін», жіночий склад заслуженої хорової капелли «Трембіта», а також хори «Ставрос» Львівського ставропігійного братства св. ап. Андрія Первозваного і «DEISIS» оо. Василіян із смт. Брюховичі.

За задумом організаторів, першого дня захід відбувся у храмах м. Гіжицька та Венгежово, де зосереджено найбільше українського населення.

Наступного дня 8 жовтня, усі 11 колективів роз’їхалися по менших віддалених парафіях, де в місцевих українських храмах супроводжували св. Літургію та принесли духовну пісню до населення, яке 70 років тому у рамках акції «Вісла» було насильно депортоване з етнічних українських земель Надсяння, Холмщини та Бойківщини.

«Для нас українська церква-це радість і жива водиця для громади. Допоки її не було, ми не могли розвиватися і культурно, і освітньо. Чинник асиміляції був досить інтенсивнішим. Ми раді були гостити хори з України. Для нашої громади – це є приємність, що Україна має такі таланти, і що вони сьогодні завітали до наше селище, де живе 80 родин українців»- зазначила Єва Царик із Видмін, коріння якої походить із Холмщини.

Відкриваючи 8 жовтня гала-концерт у римо-католицькому храмі св. Казимира, маршалок сеймику п. Мирон Сич зазначив: «Якби не події 1947 року, ми могли сьогодні зібратися у зовсім іншому місці, але так сталося, що 70 років тому в рамках акції «Вісла» наші родичі були поселені в цій місцевості. З цього часу ми розвиваємо свою культуру і мову тут. Ми раді, що маємо порозуміння, що можемо сьогодні зібратися у цьому величному храмі і всі разом у такій великій громаді насолоджуватися українською церковною музикою, яку для нас виконають хори з Польщі, України та Литви».

Голова Мазурського відділу ОУП п. Катерина Полевчак вітала представників місцевого уряду, які прибули не тільки з повіту Гіжицько, але і сусідніх, гостей із України, чисельне духовество і монашество УГКЦ та РКЦ в Польщі.

Духовну пісню виконали крім гостей із України, вчительські колективи із Гіжицка і Венжежово, хори храмів УГКЦ м. Білий Бір і Варшави, колектив «Клірос» з Ольштина, «Потік» із Кошаліна, та «Варса» із м. Алитаус (Литва).

«Цей фестиваль має велике значення для українців у Польщі, а також і місцевої громади. Сьогодні ми бачимо великий професійний ріст рівню заходу-географічно він охоплює не тільки усю Польщу, але і Україну та Литву, росте і ріст виконання духовної українськоїмузики. Організатори зуміли організувати приїзд професійних колективів з України, а також і аматорських, які мають хороший рівень виконання. Мені позитивним є те, що колективи були задіяні не тільки у гала-концерті, але в інших заходах, якими ці два дні були насичені. Позитивно є участь хорів у недільніх Богослужіннях та відвідини українських громад по околицях Гіжицька» - зазначив Руслан Ляшенко, диригент Львівського муніципального хору «Гомін» та хору «Ставрос» Львівського крайового ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного.

Спільним виконанням «Боже Великий, Єдиний» завершився XVII фестиваль церковної музики у м. Гіжицьку, який має велике значення у зміцненні та розвитку української громади та збереження її надбання у Польщі.