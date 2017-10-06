Православні активісти передали Патріарху Кирилу 100 тис. звернень проти "Матильди"

Противники фільму російського режисера Олексія Учителя "Матильда" передали патріарху Російської православної церкви Кирилу 100 тис. звернень від людей, "ображених ідеєю фільму". Про це повідомляє видання Гордон.

Активісти руху просять Кирила вплинути на ситуацію, яка склалася навколо фільму. Вони сподіваються, що зібрані підписи допоможуть патріарху "висловити свою чітку позицію про неприпустимість виходу блюзнірського фільму".

Адвокат Учителя Костянтин Добринін зазначив, що православні активісти мають право бути незадоволеними будь-яким фільмом і не дивитися його.

"Так само, як і в інших 146 млн громадян є конституційне право побачити це чудове кіно", – переконаний юрист. Він підкреслив, що 100 тис. осіб є в Росії "абсолютною меншістю" і "в жодному разі захист прав меншин не може бути пов'язаним із посяганням на права і свободи більшості".

Фільм "Матильда" про стосунки цесаревича Миколи з балериною Матильдою Кшесінською викликав великий резонанс у РФ. У країні почалися масові протести православних організацій проти виходу стрічки.

Депутат Держдуми Наталія Поклонська поскаржилася на "Матильду" в Генеральну прокуратуру РФ. Режисер фільму Олексій Учитель стверджує, що Поклонська надає підтримку і забезпечує прикриття терористичній організації, а протести проти "Матильди" є лише приводом для цієї організації заявити про себе.

Міністр культури РФ Володимир Мединський назвав беззаконням, цензурою та тиском на державу погрози, які надходять на адресу творців фільму "Матильда", а також кінотеатрів, які мали показувати картину.

29 вересня голова комітету Держдуми з культури режисер Станіслав Говорухін заявив, що всім депутатам, які подивилися "Матильду", картина дуже сподобалася.

У масовий прокат "Матильда" вийде 26 жовтня 2017 року.