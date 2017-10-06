Найкращі «Репортери надії в Україні» отримали нагороди

6 жовтня в Українському католицькому університеті відбулися святкові урочистості з нагоди вручення нагород переможцям п’ятого Всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні».

Отож, відомі імена переможців – проект «Крим Реалії» (автори Наумлюк Антон, Чак Євген, Юрченко Станіслав, Ожешко Естер), команда документального фільму на радіо «Свобода» під керівництвом Притули Володимира, Вовк Ірина (телеканал «ЗІК»), Литвиненко Дмитро (телеканал «СТБ»).

Як повідомили РІСУ організатори, Інститут екуменічних студій УКУ, цьогоріч журналістські роботи оцінювали з таких тематичних напрямків: «Суспільство», «Економіка», «Культура» та «Релігія». Загалом, у конкурсі взяло участь понад 400 журналістських робіт із усіх куточків України. Особисто від журналістів надійшло понад 250 робіт. Окрім того, студенти Магістерської програми екуменічних наук впродовж року здійснювали моніторинг українських ЗМІ і власноруч відібрали ще близько 150 робіт.

Кожен конкурсний матеріал було оцінено тричі. Таким чином, було відібрано:

- у номінації «Суспільство» - 13 робіт;

- «Культура» - 10 робіт;

- «Релігія» - 8 робіт;

- «Економіка» - 6 робіт.

Отож, третє місце у номінації «Релігія» отримала Кондратюк Ірина за матеріал «Святий Яцек – апостол слов’ян» (Центр Святого Домініка). Друге місце у номінації «Релігія» посіла Калениченко Тетяна з матеріалом «Ковчег» для дітей надії» (Релiгiйно-інформаційна служба України). Перше місце у номінації «Релігія» отримав Проект «Крим Реалії», автори Наумлюк Антон, Чак Євген, Юрченко Станіслав, Ожешко Естер з матеріалом “Крим. Молитва за свободу” (радіо «Свобода»). Переможців нагородили сертифікатом у сумі 3000 грн. та відзнакою кращого репортера надії.

У номінації «Культура», то третє місце отримала Веснянка Ольга «Як боротись з ксенофобними листівками» (спільна робота Громадського та радіо «Чірікло»). Друге місце отримала Вишницька Альона за матеріал «Коло млина: як сільський магазин на Полтавщині стає бібліотекою». Перше місце у номінації «Культура» посів документальний фільм «Христина. Кримське соло» (радіо «Свобода») (керівник проекту Притула Володимир). Переможця нагородили сертифікатом у сумі 3000 грн. та відзнакою кращого репортера надії.

«В Україні загалом конкурсів, які би визначали рівень якості журналістських матеріалів, вистачає. Але цей конкурс, насправді, багато в чому особливий. Мені дуже приємно брати участь в оцінці робіт, тому що за положенням конкурсу і роботами було відразу зрозуміло, що завдання стоїть не просто зобразити ту чи іншу проблему, але і знайти, чи є шлях моделювання вирішення цієї проблеми. Тому «Репортери надії» в цьому плані мені особисто дуже імпонують. Зізнаюся чесно, 5 років тому також планував взяти участь в ньому як журналіст, але не подався. А тепер маю честь представляти склад журі. Вітаю переможців і спасибі організаторам конкурсу», - зазначив член журі Вадим Лубчак, редактор відділу веб-редакції та новітніх медіа газети «День».

У номінації «Суспільство» третє місце посіла Толстякова Кіра «Цикл сюжетів "Війна на дорогах" «Вікна» (телеканал «СТБ»). Друге місце отримав Литвиненко Дмитро «Цикл сюжетів PROсвіта» (Телеканал «СТБ»). Перше місце у номінації «Суспільство» V Всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні» на кращу статтю, репортаж або програму, яка порушує важливі проблеми сучасного суспільства і показує шляхи їх вирішення, посіла Вовк Ірина «Особливий погляд. Поховайте нас з іменами» (Телеканал «ЗІК»).





«Для мене цей конкурс і оцінювання робіт – це є дещо не просто особисте і не просто особливе, а навіть трошки інтимне. Бо, оцінюючи роботи, після деяких з них я просто півдня міг «прокручувати ці історії», репортажі, життя в голові. І це, напевне, те, що допомагає нам всім не зневірюватись в людстві і вірити. Такі ініціативи – місцеві, регіональні, загальноукраїнські – які подані і описані в роботах, допоможуть хоч на трохи покращити життя і наше суспільство», - привітав учасників член журі Алім Алієв, громадський діяч, журналіст і політолог, співзасновник громадської організації Крим SOS та Культурного центру “Кримський дім у Львові”.

Третє місце у номінації «Економіка» отримала Юлія Усенко «Що нам дасть і що забере закон про ринок електроенергії» («Дзеркало тижня»). Друге місце у номінації «Економіка» посіла Височанська Оксана з сюжетом «У пошуках Європи. Секрети німецьких доріг» (Телеканал «ZIK»). І першим місцем у номінації «Економіка» V Всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні» на кращу статтю, репортаж або програму, яка порушує важливі проблеми сучасного суспільства і показує шляхи їх вирішення, нагородили Литвиненка Дмитра за матеріал «Хатка, яку загубив собі ЖЕК» (телеканал «СТБ»).

«Для мене особливо приємно повертатися до своєї almamater. Особливо сьогодні в такій ролі – члена журі, це вперше маю таку нагоду. Є три богословські чесноти – віра, надія і любов. Власне, надія стала одним з тих критеріїв, яким я керувався, оцінюючи матеріали. Я переконаний, що матеріал журналіста має давати надію. Окрім того, що описувати «брутальну» реальність, матеріал має давати надію, має надихати людину на те, що життя триває, і те, що все попереду. Були прекрасні матеріали, які подавали цю надію. Я переконаний, що ці люди роблять велику роботу, тому що, окрім буденності, вони дивляться далі у майбутнє. Дякую всім конкурсантам за участь. Не було просто виділити найкращих, адже кожен матеріал йшов за логікою надії. Я думаю, що наступні конкурси можуть базуватися також на любові і на інших чеснотах, які Церква нам пропонує», - зазначив Тарас Семенюк ,журналіст, співзасновник інформаційно-аналітичного медіа «Short.media».

Організатором цього проекту є Інститут екуменічних студій Українського католицького університету. У конкурсі активну участь взяли студенти Магістерської програми екуменічних наук, яка надає якісну вищу освіту, поєднує у собі найкращі здобутки сучасних гуманітарних наук із скарбами богослов’я та духовності, з метою налагодження міжрелігійного міжконфесійного діалогу.

«Мої друзі і наші студенти запевняли мене не переживати. І кожного разу, коли ми ці матеріали оцінювали і переглядали біля УКУківського озера, коли ми сперечалися, дискутували, я думала, що нарешті вони щось зрозуміють, я їм щось донесу. Я б хотіла, щоби вони зуміли бачити цю надію в кожному матеріалі, який подавали наші журналісти. Кожен з нас чекає вирішення якихось своїх проблем, чекає, що він зможе прочитати статтю або побачити програму і зрозуміє, як можна це вирішити. Ми надіємося, що цими роботами зможемо показати шлях вирішення. І цей конкурс буде розростатися. Дякуємо щиро, що ви всі до нас завітали – з Одеси, зі Львова, з Харкова, з інших міст України. Запрошуємо вас і надалі брати участь», – закликала координатор конкурсу «Репортери надії в Україні» Наталiя Ліхновська.

Довідка: Вперше конкурс відбувся у 2009 році. У ньому взяло участь 714 робіт у трьох категоріях: телебачення, радіо та публікації в пресі або в Інтернеті з усіх областей України та АР Крим. Другий конкурс «Репортери надії в Україні» відбувся у 2011 році. І у ньому взяло участь вже 800 робіт з усіх куточків України. Усього на 5 конкурсів надійшло більше 3300 робіт. До фіналу допущено 193 роботи, які відзначено дипломами. По два та більше дипломів конкурсу отримало 26 журналістів. Найбільше дипломів у журналістів столиці (76), Львова (54), Одеси (13). Призами відзначено – 44 роботи (за чотири конкурси).