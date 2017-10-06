У Києві стартував ХV Міжнародний фестиваль православного кіно "Покров"

7 жовтня 2017, 12:16 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Національній опері України ім. Тараса Шевченка 6 жовтня відбулась церемонія відкриття ХV Міжнародного фестивалю православного кіно «Покров». Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, цього року фестиваль «Покров» присвячений молоді та триватиме під девізом «Молодість не байдужа».

На головні призи фестивалю претендують 60 фільмів з України, Білорусі, Грузії, Фінляндії, Вірменії, Литви, Латвії, Киргизії, Польщі, Сербії та Росії в номінаціях анімаційного, короткометражного, документального та повнометражного кіно.

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На початку урочистого заходу, присутні переглянули відеопривітання Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія, з благословення якого відбувається православний кінофорум. Архіпастир подякував організаторам та учасникам за участь у великій справі відтворення в людині здорового християнського образу. “Фестиваль дає змогу показати стрічки, в яких зображається краса духовниго життя та християнських чеснот”, － наголосив Блаженніший Владика.

В рамках традиційної акції милосердя архиєпископ Обухівський Іона вручив церковну нагороду та сертифікат мецената фестивалю – компанії “Smart” – на суму 10000 доларів художнику з обмеженними фізичними можливостями Феодору Романову.

Також, з рук церковних ієрархів отримали нагороди  психолог та координатор православних волонтерів Анна Лелик та організатори паломницького агенства Михаїла Кацко та Михаїла Соколова.

Цьогорічну премію “Милосердя” отримала вдова відомого режисера православного кіно і багаторічного учасника кінофестивалю “Покров” Олександра Столярова – Юлія Столярова. Перед глядачами із привітанням виступив президент фестивалю «Покров» народний депутат України Андрій Деркач, який вже в 15-й раз оголосив про відкриття кінофоруму. Після урочистої церемонії відкриття увазі глядачів була запропонована світова прем’єра фільму «Хрещення Русі» (режисер Максим Беспалий, компанія «Бабич-дизайн» і «Стар Медіа»).

Перегляди конкурсних робіт будуть організовані в київському «Будинку кіно» (вул. Саксаганського, 6) 6, 7 і 8 жовтня з 10.00 до 22.00. З детальний розкладом показів можна ознайомитись на нашому сайті та на сайті кінофестивалю. 

Фестиваль православного кіно «Покров» започатковано з благословення Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана, +2014) у 2003 році. За 14 років існування проекту десятки тисяч людей побачили сотні кінокартин. 

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    • ustavschyk | 7 жовтня 2017, 12:37

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    • bopa | 6 жовтня 2017, 22:01

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    • bopa | 6 жовтня 2017, 21:55

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