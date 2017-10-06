- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Києві стартував ХV Міжнародний фестиваль православного кіно "Покров"
7 жовтня 2017, 12:16 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
В Національній опері України ім. Тараса Шевченка 6 жовтня відбулась церемонія відкриття ХV Міжнародного фестивалю православного кіно «Покров». Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, цього року фестиваль «Покров» присвячений молоді та триватиме під девізом «Молодість не байдужа».
На головні призи фестивалю претендують 60 фільмів з України, Білорусі, Грузії, Фінляндії, Вірменії, Литви, Латвії, Киргизії, Польщі, Сербії та Росії в номінаціях анімаційного, короткометражного, документального та повнометражного кіно.
На початку урочистого заходу, присутні переглянули відеопривітання Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія, з благословення якого відбувається православний кінофорум. Архіпастир подякував організаторам та учасникам за участь у великій справі відтворення в людині здорового християнського образу. “Фестиваль дає змогу показати стрічки, в яких зображається краса духовниго життя та християнських чеснот”, － наголосив Блаженніший Владика.
В рамках традиційної акції милосердя архиєпископ Обухівський Іона вручив церковну нагороду та сертифікат мецената фестивалю – компанії “Smart” – на суму 10000 доларів художнику з обмеженними фізичними можливостями Феодору Романову.
Також, з рук церковних ієрархів отримали нагороди психолог та координатор православних волонтерів Анна Лелик та організатори паломницького агенства Михаїла Кацко та Михаїла Соколова.
Цьогорічну премію “Милосердя” отримала вдова відомого режисера православного кіно і багаторічного учасника кінофестивалю “Покров” Олександра Столярова – Юлія Столярова. Перед глядачами із привітанням виступив президент фестивалю «Покров» народний депутат України Андрій Деркач, який вже в 15-й раз оголосив про відкриття кінофоруму. Після урочистої церемонії відкриття увазі глядачів була запропонована світова прем’єра фільму «Хрещення Русі» (режисер Максим Беспалий, компанія «Бабич-дизайн» і «Стар Медіа»).
Перегляди конкурсних робіт будуть організовані в київському «Будинку кіно» (вул. Саксаганського, 6) 6, 7 і 8 жовтня з 10.00 до 22.00. З детальний розкладом показів можна ознайомитись на нашому сайті та на сайті кінофестивалю.
Фестиваль православного кіно «Покров» започатковано з благословення Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана, +2014) у 2003 році. За 14 років існування проекту десятки тисяч людей побачили сотні кінокартин.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Найкращі «Репортери надії в Україні» отримали нагороди | 7 жовтня 2017, 14:06 | Релігія та культура |
На клопотання мусульман торговельні мережі України організують «Полиці халяль» | 7 жовтня 2017, 12:25 | Іслам |
У Києві стартував ХV Міжнародний фестиваль православного кіно "Покров" | 7 жовтня 2017, 12:16 | Релігія та культура |
Собор РПЦ розглянне загальноцерковне прославлення святих, канонізованих в УПЦ (МП) | 7 жовтня 2017, 12:09 | УПЦ (МП) |
В РПЦ два нових святих | 7 жовтня 2017, 12:01 | Московський Патріархат |
Останні коментарі
- 7 жовтня 2017, 12:37 |
- 6 жовтня 2017, 22:19
Як зрозуміти фразу "Мы будем сильным народом, только если каждый житель страны — украинец, немец, русский — будет ее настоящим гражданином... и будет принимаем украинским правительством" |
- 6 жовтня 2017, 22:01
До "І за цих обставин архієпископ міг би звернути увагу, що в українському праві християнські церкви, як суб’єкт права і власник відсутні". Перегляньте склад службовців канцелярії |
- 6 жовтня 2017, 21:55
Потрібно декому запам'ятати слова Понтифіка і ними керуватися: "Kiedy całe niebo jest zachmurzone, to błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Taki właśnie jest prawdziwy |
- 6 жовтня 2017, 16:24
Архієпископ правий, особливо про храми, власність, моральне право і згоду на храми. Але вина в такому стані речей лежить на всіх християнських конфесіях в тому числі і на римо-католиках. Джерелом |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 6 жовтня 2017, 22:19
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі