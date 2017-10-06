У Трускавці встановили 12-метрову статую Ісуса Христа

6 жовтня 2017, 13:05 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Мешканець Трускавця Ігор Кісак за власний кошт встановлює на найвищій точці міста 12-метрову бетонну статую Ісуса Христа, яка, за планами, буде копією «Христа-Спасителя» у бразильському Ріо-де-Жанейро. Як розповів ZAXID.NET сам ініціатор проекту, усі монтажні роботи уже завершені.

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«Ідею встановлення у Трускавці статуї Ісуса Христа я виношував змалку. Я думаю, що це буде об’єднувати усіх християн та принесе нам мир. Якраз сьогодні ми завершили виливати скульптуру з бетону. Залишились оздоблювальні роботи», – розповів ZAXID.NET 5 жовтня Ігор Кісак.

Ігор Кісак відмовився назвати вартість цього проекту. «Якщо я жертвую гроші на церкву, то роблю це обов’язково анонімно, щоб не оголошували про це. Так само я не хочу розголошувати, скільки витратив на цю справу», – сказав він.

Статую встановлюють на Гошівській горі, яка є найвищою точкою міста. Висота постаменту – 3 м, висота самої скульптури – 9 м.

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12-метрова статуя Ісуса у Трускавці є фактично копією знаменитого «Христа-Спасителя» у Ріо-де-Жанейро. Бразильський Христос висотою майже 40 метрів також вставновлений на горі у межах міста.

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За інформацією видання «Трускавець-online», будівництво намагалась проінспектувати комісія місцевого відділення Держархбудконтролю. Архітектори мали перевірити, чи при облаштуванні статуї не були порушені будівельні норми, що може призвести до руйнування Гошівської гори. Однак Ігор Кісак не допустив представників ДАБІ на будмайданчик, через що його оштрафували на 50 тис. грн.

Ігор Кісак уже оскаржив цей штраф у місцевому суді. «Якби у людей, які себе називали комісією ДАБІ, були усі належні документи, я не чинив би їм жодного опору. Вони не мали ні посвідчень, ні жодних скерувань на перевірку цього будівництва, тому я їм завадив законно. І я доведу це в суді», – додав Ігор Кісак.

ZAXID.NET не вдалося з’ясувати реакцію офіційних християнських церков на ініціативу Ігоря Кісака, проте ще 2014 році «Трускавецький вісник» писав, що місцеві священики всіляко схвалюють ініціативу встановлення такої статуї у Трускавці.

За інформацією місцевих ЗМІ, Ігор Кісак є підприємцем, активним учасником Революції Гідності та засновником ГО «Довіра». На місцевих виборах 2015 року балотувався на посаду міського голови Трускавця, як самовисуванець.

Нагадаємо, 120-сантиметрову статую Ісуса Христа встановили у серпні цього року на найвищій точці Львівщини – горі Пікуй. У 2013 році у Львові також були спроби збудувати гігантську статую Ісуса Христа на Високому замку, але далі звернень у ЛОДА з цією ідеєю від організації «Християнська Україна» справа не пішла.

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