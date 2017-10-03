У Києві на виставці представлені прижиттєві видання Мартіна Лютера

5 жовтня 2017, 09:18 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

У відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відкрито книжкову виставку, приурочену до 500-річчя протестантизму в Європі. Виставка експонуватиметься впродовж двох місяців за адресою: вул. Володимирська, 62.

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За повідомленням сайту r500.ua, в експозиції представлено низку прижиттєвих видань Мартіна Лютера, його соратників та опонентів, що відображають перипетії утвердження Реформації в Німеччині та демонструють пов’язаний з нею видавничий бум.

До уваги відвідувачів представлено ключові праці великого реформатора, що складають «велике реформаторське писання», а також твори сучасників Лютера, завдяки яким стало можливе загальноєвропейське поширення реформаційних ідей. Серед іншого відвідувачі зможуть ознайомитися з першими зображеннями М. Лютера і Ф. Меланхтона та цікавими гравюрами-карикатурами на реформаторів у стародруках, розглянути рідкісні видання «Біблії Лютера».

 

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теги до статті:Мартін Лютер,Реформація
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