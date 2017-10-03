УПЦ (МП) проводить ХV міжнародний кінофестиваль «Покров»

4 жовтня 2017, 10:45 | Релігія та культура | 1 |   | Код для блогу |  | 

З 6 по 8 жовтня 2017 року в Києві проходитиме ювілейний ХV міжнародний фестиваль православного кіно «Покров». Відкриття кінофестивалю відбудеться 6 жовтня о 17:00 в Національній опері України, повідомляє прес-служба УПЦ (МП).

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В урочистій церемонії візьмуть участь глава УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій, президент фестивалю «Покров» Андрій Деркач, керівник проекту і голова Синодального відділу у справах молоді УПЦ архиєпископ Обухівський Іона, керівник Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архиєпископ Ірпінський Климент (Вечеря).

Після церемонії відкриття буде показаний фільм-відкриття фестивалю – світова прем’єра документального кіно «Хрещення Русі» режисера Максима Беспалого, компаній «Бабич-дизайн» і «Стар Медіа». Вхід по запрошенням.

Перегляди конкурсних робіт будуть організовані в київському «Будинку кіно» (вул. Саксаганського, 6) 6, 7 і 8 жовтня з 10.00 до 22.00. Вхід вільний.

Цього року «Покров» буде присвячений молоді та триватиме під девізом «Молодість не байдужа». На головні призи фестивалю претендують 60 фільмів з України, Білорусії, Грузії, Фінляндії, Вірменії, Литви, Латвії, Киргизії, Польщі, Сербії та Росії в номінаціях анімаційного, короткометражного, документального та повнометражного кіно.

“Наші надії пов’язані з новими цікавими кінороботами з усього світу, які в черговий, вже ювілейний раз, поборються за головні призи нашого православного кінофоруму”, – зазначив директор кінофестивалю протоієрей Олександр Акулов.

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теги до статті:Кінофестиваль "Покров"
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Коментарі

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  • enzian | 4 жовтня 2017, 12:27
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    Якби ця церква була українською, фестиваль мав би назву "Покрова".

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Останні коментарі

  • Василий Петров | 4 жовтня 2017, 15:41

    Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте, Матфея 10:8. Что же видим на самом деле? Вместо животворящего Духа Святого вокруг церкви

  • enzian | 4 жовтня 2017, 12:29

    Москвославні здіймуть такий вереск, що Кличко не насмілиться.

  • enzian | 4 жовтня 2017, 12:27

    Якби ця церква була українською, фестиваль мав би назву "Покрова".

  • Василий Петров | 2 жовтня 2017, 09:01

    И блажен, кто не соблазнится о Мне, Матфея 11:6. Молитва Отче наш, нам говорит: Христос как посланник и Сын Бога Отца спустился с Небес исправить ветхозаветные заповеди и т.о. дать нам на земле жизнь

  • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 22:55

    Итак, если церковь, вместо, чтобы исполнять волю Христа и давать нам возможность посредством веры в Него не болеть и не умирать, но жить вечно, наоборот приучает нас к мысли, что мы должны умереть

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