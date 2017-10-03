УПЦ (МП) проводить ХV міжнародний кінофестиваль «Покров»

З 6 по 8 жовтня 2017 року в Києві проходитиме ювілейний ХV міжнародний фестиваль православного кіно «Покров». Відкриття кінофестивалю відбудеться 6 жовтня о 17:00 в Національній опері України, повідомляє прес-служба УПЦ (МП).

В урочистій церемонії візьмуть участь глава УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій, президент фестивалю «Покров» Андрій Деркач, керівник проекту і голова Синодального відділу у справах молоді УПЦ архиєпископ Обухівський Іона, керівник Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архиєпископ Ірпінський Климент (Вечеря).

Після церемонії відкриття буде показаний фільм-відкриття фестивалю – світова прем’єра документального кіно «Хрещення Русі» режисера Максима Беспалого, компаній «Бабич-дизайн» і «Стар Медіа». Вхід по запрошенням.

Перегляди конкурсних робіт будуть організовані в київському «Будинку кіно» (вул. Саксаганського, 6) 6, 7 і 8 жовтня з 10.00 до 22.00. Вхід вільний.



Цього року «Покров» буде присвячений молоді та триватиме під девізом «Молодість не байдужа». На головні призи фестивалю претендують 60 фільмів з України, Білорусії, Грузії, Фінляндії, Вірменії, Литви, Латвії, Киргизії, Польщі, Сербії та Росії в номінаціях анімаційного, короткометражного, документального та повнометражного кіно.



“Наші надії пов’язані з новими цікавими кінороботами з усього світу, які в черговий, вже ювілейний раз, поборються за головні призи нашого православного кінофоруму”, – зазначив директор кінофестивалю протоієрей Олександр Акулов.