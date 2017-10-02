Біля козацької церкви у Седневі відкрито пам’ятник лірнику

У Седневі відкрито новий пам’ятник - лірнику. Він постав біля старовинної дерев’яної Георгіївської церкви, яка більш відома за зйомками фільму «Вій», пише «Гололс України».

Пам’ятник відкрили голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик та радник Президента Юрій Богуцький.

Архиєпископ Чернігівській і Ніжинський УПЦ КП Євстратій (Зоря), побачивши образ лірника, нагадав про зображення Мойсея з часів Відродження і про те, як народ жалівся на свободу, до якої вивів Мойсей з єгипетської неволі. Він провів аналогію з ковбасою по 2,20, за якою сумують деякі і наші громадяни. А кобзарі-лірники кликали українців до свободи, до волі, за що їх і винищувала комуністична влада.

Біля пам’ятника співав і сьогоднішній кобзар-лірник Василь Нечепа -- народний артист України, лауреат Національної Шевченківської премії.

За благословенням архиєпископа Євстратія, Василь Нечепа посадив біля пам’ятника лірнику гілочку верби із Шевченкової верби, що росте на Кос-Аралі.