Московська Патріархія пропонує націоналізувати радянські патріотичні пісні

Необхідно націоналізувати пісні "Темная ночь", "Эх, дороги" і низку інших композицій, створених за держзамовленням, вважає перший заступник керівника синодального Відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Олександр Щипков, повідомляє "Інтерфакс".

"Мені здається, потрібно ставити питання про націоналізацію творів мистецтва, створених нашими предками. Це питання дуже серйозне і дуже складне з юридичної точки зору, але ці твори, які я перерахував, і безліч інших ми повинні повернути в оборот", - сказав Щипков в середу в ході засідання міжфракційної групи Держдуми із захисту християнських цінностей.

Він зазначив, що "якщо згадати радянський період, то звичайно, маса чудових творців - письменників, поетів, художників - були позбавлені можливості писати". "Поет номер один Микола Заболоцький сидів і був позбавлений можливості писати", - навів приклад Щипков.

"Але одночасно було і держзамовлення:"Эх, дороги "- це державне замовлення," Темная ночь" - це державне замовлення," Летят перелетные птицы"- це державне замовлення, Ісаковський (Михайло Ісаковський, російська, радянський поет і прозаїк - ред) і Блантер (Матвій Блантер, радянський композитор - ред) працювали за держзамовленням ", - сказав Щипков.

Разом з тим "сьогодні більшість цих пісень, творів ми не чуємо, бо у них є спадкоємці, які вимагають гроші за те, щоб ці пісні звучали на нашому телебаченні і радіо, замість цих чудових пісень ми слухаємо відверту халтуру".