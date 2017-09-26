Московська Патріархія пропонує націоналізувати радянські патріотичні пісні

28 вересня 2017, 13:42 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

Необхідно націоналізувати пісні "Темная ночь", "Эх, дороги" і низку інших композицій, створених за держзамовленням, вважає перший заступник керівника синодального Відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Олександр Щипков, повідомляє "Інтерфакс".

"Мені здається, потрібно ставити питання про націоналізацію творів мистецтва, створених нашими предками. Це питання дуже серйозне і дуже складне з юридичної точки зору, але ці твори, які я перерахував, і безліч інших ми повинні повернути в оборот", - сказав Щипков в середу в ході засідання міжфракційної групи Держдуми із захисту християнських цінностей.

Він зазначив, що "якщо згадати радянський період, то звичайно, маса чудових творців - письменників, поетів, художників - були позбавлені можливості писати". "Поет номер один Микола Заболоцький сидів і був позбавлений можливості писати", - навів приклад Щипков.

"Але одночасно було і держзамовлення:"Эх, дороги "- це державне замовлення," Темная ночь" - це державне замовлення," Летят перелетные птицы"- це державне замовлення, Ісаковський (Михайло Ісаковський, російська, радянський поет і прозаїк - ред) і Блантер (Матвій Блантер, радянський композитор - ред) працювали за держзамовленням ", - сказав Щипков.

Разом з тим "сьогодні більшість цих пісень, творів ми не чуємо, бо у них є спадкоємці, які вимагають гроші за те, щоб ці пісні звучали на нашому телебаченні і радіо, замість цих чудових пісень ми слухаємо відверту халтуру".

 

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теги до статті:РПЦ,Церква і культура
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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

      Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:43

      Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!!

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:32

      Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда

    • enzian | 28 вересня 2017, 12:18

      До чого тут "некомпетентність"? Тут простий виклад фактів, що підтверджують огидну сутність москвославних попів.

    • mischa | 27 вересня 2017, 18:18

      РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все.

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