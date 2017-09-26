США передали Ізраїлю 800-річний юдейський манускрипт

CША передали Національній бібліотеці Єрусалиму книгу святкових молитов, створену в XIII столітті в Каталонії. Книга на 154 сторінки була написана від руки й містить рідкісні ілюстрації, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на проект "Єврейські новини".

В кінці XV століття євреям наказали терміново покинути землі Іспанії і Португалії, і чергові господарі цієї книги, очевидно, були в числі вигнаних. Вони забрали книги з собою, і з ними вона пройшла шлях через Італію і Грецію в Німеччину.

Під час Другої світової війни манускрипт з пергаментними сторінками зник і з'явився тільки в 1984 році - на аукціоні. Американські меценати Людвіг і Еріка Джессельсони купили книгу і пожертвували її Національній бібліотеці Єрусалиму. Це єдина молитовна книга з мікрографіями - орнаментами та малюнками з літер єврейського алфавіту. Вірші у книзі написані видатними єврейськими поетами Іегудой Галеві і Авраамом ібн Езрою.



