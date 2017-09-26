США передали Ізраїлю 800-річний юдейський манускрипт

26 вересня 2017, 08:46 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

CША передали Національній бібліотеці Єрусалиму книгу святкових молитов, створену в XIII столітті в Каталонії. Книга на 154 сторінки була написана від руки й містить рідкісні ілюстрації, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на проект "Єврейські новини".

В кінці XV століття євреям наказали терміново покинути землі Іспанії і Португалії, і чергові господарі цієї книги, очевидно, були в числі вигнаних. Вони забрали книги з собою, і з ними вона пройшла шлях через Італію і Грецію в Німеччину.

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Під час Другої світової війни манускрипт з пергаментними сторінками зник і з'явився тільки в 1984 році - на аукціоні. Американські меценати Людвіг і Еріка Джессельсони купили книгу і пожертвували її Національній бібліотеці Єрусалиму. Це єдина молитовна книга з мікрографіями - орнаментами та малюнками з літер єврейського алфавіту. Вірші у книзі написані видатними єврейськими поетами Іегудой Галеві і Авраамом ібн Езрою.

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теги до статті:Манускрипти,Релігія і культура
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    Останні коментарі

    • Реналь Религиус | 26 вересня 2017, 13:47

      Пустишка, повна не компетентність

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:13

      А денисенко з порошенком) та ти привий як ніколи! Краще б як БМО - служили Богу та людям.

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:10

      Пан Єленський вже не один раз показав свою предвзятість та некомпетентність в Релігійному житті України(лавнозвісні закони та заяви в бік УПЦ), а ще й подача матеріалу від такого маргінала як пані

    • Оленка | 26 вересня 2017, 00:56

      Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло?

    • mischa | 25 вересня 2017, 18:40

      Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу.

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