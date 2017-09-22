- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У столиці відкрили виставку «Софія – Премудрість Божа»
23 вересня 2017, 13:08 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
В Києві, у Будинку Митрополита на території національного заповіднику «Софія Київська», 20 вересня відкрили експозицію «Софія – Премудрість Божа».
Як повідомив РІСУ Дмитро Горєвой, відвідати експозицію «Софія – Премудрість Божа» можна до 20 жовтня.
На виставці представлені роботи 31-го художника з Києва, Івано-Франківська та Запоріжжя: Уляни Балан, Ірини Блінової, Андрія Будника, Оксани Будник, Наталії Вакуленко, Олександра Волосенка, Ірини Ворони, Ірини Головко, Лариси Жуніної та інших. Куратор проекту – Наталія Сухоліт.
Організатори виставки обрали непросту філософсько-християнську тему, яка поєднала твори українських митців.
«Софія в філософії, згідно із грецьким «sophia», означає мудрість, знання та майстерність. Це слово – поняття-міфологема античної та середньовічної філософії, пов’язане із уявленнями про змістовну наповненість і побудову світу. В дофілософському використанні (Гомер) – це розумне вміння, яке реалізує себе в доцільній творчості; «знання про сутність», про «причини та витоки» (Арістотель). В християнстві – втілення мудрості Бога. Представлення про Софію, як Премудрість Божу отримало особливий розвиток у Візантії та в Київській Русі (головний храм Візантії в Константинополі та в Києві)», - повідомляють організатори проекту.
За їх словами, мистецький проект «Софія – Премудрість Божа» здійснює спробу дослідження візуального образу сучасних та історичних пам’яток архітектури, а також розшифровки того сакрального змісту, який закладений в цьому імені.
Світлини Дмитра Горєвого.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У столиці відкрили виставку «Софія – Премудрість Божа» | 23 вересня 2017, 13:08 | Релігія та культура |
Відбудеться Національна проща українців Європи до Марійського санктуарію в Люрді | 23 вересня 2017, 12:45 | Релігійні церемонії та паломництво |
Землетрус у Мексиці: «Caritas» допомагає потерпілим | 23 вересня 2017, 12:27 | Світові |
Вчених шокувала несподівана знахідка в могилі середньовічного ченця біля берегів Нормандії | 23 вересня 2017, 09:38 | Історія, археологія |
Виставку унікальних хрестів презентували в Києві | 23 вересня 2017, 09:29 | Сакральне мистецтво |
Останні коментарі
- 23 вересня 2017, 10:25 |
- 22 вересня 2017, 19:27 |
- 22 вересня 2017, 18:38
То чому ж було не обговорити питання з СБУ? А, певне тому, що вирішувати питання у виконкомі і не прагнули. Був наказ зверху було завадити УПЦ - ось його і виконали. |
- 22 вересня 2017, 18:27
Щось на кшталт: "Візьмемо цей стакан цукру,із нього виходить, що астероїд летить на Землю, а борщ у моєї бабусі позавчора був надзвичайно смачним". Із вказаних Зорею фактів аж ніяк не |
- 22 вересня 2017, 14:35
Если пять "за", три "против", то большинство получается "за". Что не так? |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 19 вересня 2017, 08:40
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
Коментарі