У столиці відкрили виставку «Софія – Премудрість Божа»

В Києві, у Будинку Митрополита на території національного заповіднику «Софія Київська», 20 вересня відкрили експозицію «Софія – Премудрість Божа».

Як повідомив РІСУ Дмитро Горєвой, відвідати експозицію «Софія – Премудрість Божа» можна до 20 жовтня.

На виставці представлені роботи 31-го художника з Києва, Івано-Франківська та Запоріжжя: Уляни Балан, Ірини Блінової, Андрія Будника, Оксани Будник, Наталії Вакуленко, Олександра Волосенка, Ірини Ворони, Ірини Головко, Лариси Жуніної та інших. Куратор проекту – Наталія Сухоліт.

Організатори виставки обрали непросту філософсько-християнську тему, яка поєднала твори українських митців.

«Софія в філософії, згідно із грецьким «sophia», означає мудрість, знання та майстерність. Це слово – поняття-міфологема античної та середньовічної філософії, пов’язане із уявленнями про змістовну наповненість і побудову світу. В дофілософському використанні (Гомер) – це розумне вміння, яке реалізує себе в доцільній творчості; «знання про сутність», про «причини та витоки» (Арістотель). В християнстві – втілення мудрості Бога. Представлення про Софію, як Премудрість Божу отримало особливий розвиток у Візантії та в Київській Русі (головний храм Візантії в Константинополі та в Києві)», - повідомляють організатори проекту.

За їх словами, мистецький проект «Софія – Премудрість Божа» здійснює спробу дослідження візуального образу сучасних та історичних пам’яток архітектури, а також розшифровки того сакрального змісту, який закладений в цьому імені.

Світлини Дмитра Горєвого.