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Катерининську церкву викарбували на монетах
18 вересня 2017, 10:07 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
В Україні з 18 вересня вводяться в обіг нейзильберові та срібні монети номіналом 5 та 10 гривень із зображенням храму Святої великомучениці Катерини, що знаходиться на в'їзді в Чернігів, і є однією з візитівок обласного центру.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво НБУ.
На реверсі монети зображено одну з візитівок Чернігова - Катерининську церкву (вид із висоти пташиного польоту), яка зустрічає гостей міста, та розміщено: праворуч - герб міста, під яким напис "Чернігів", стилізовану дорогу, написи "Козацька Катерининська церква" (унизу). На аверсі монет угорі розміщено герб та напис "Україна". У центрі, на тлі дзеркального хрестоподібного плану Катерининської церкви, - герб Лизогубів. Рік карбування монет - 2017. Унизу вказано номінал, а ліворуч - логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
Додамо, що нейзильберові монети мають номінал 5 грн, срібні - 10 грн. Тираж становитиме відповідно 40 тис. і 2,5 тисячі штук.
В НБУ додали, що нові монети доповнять серію "Пам'ятки архітектури України", і присвячені церкві, "яка є втіленням кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури".
Нагадаємо, храм збудовано в стилі українського бароко в пам'ять про героїзм козаків Чернігівського полку, проявлений ними під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році під командуванням полковника Якова Лизогуба. Церква зведена на кошти братів козаків Якова та Семена Лизогубів, освячена у 1715 році.
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