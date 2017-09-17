На фресці білоруського костела зобразили Путіна, який клякає перед Христом

В католическом храме святого Антония Падуанского в белорусском Витебске журналисты заметили необычную роспись стен - фрески отображают Евангельские события, однако через современных персонажей. В частности, среди «королей», которые пришли поклониться новорожденному младенцу Иисусу, кто-то может угадать Владимира Путина и Барака Обаму, сообщает Катоlik.life.

Настоятель прихода, известный в Беларуси священник Вячеслав Барок отмечает, что в художественном оформлении храма «каждый видит свое, а я вижу, как свет побеждает тьму». В этом и была идея росписи стен в зале для Богослужений - показать борьбу между добром и злом, светом и тьмой.

Фрески здесь недавно создал минский художник Владимир Кондрусевич. На алтарной иконе он нарисовал воскресшего Христа, от которого исходит свет и пробивает всякую тьму. Вокруг Господа - люди в модной современной одежде, спящие солдаты, ангел с бас-гитарой...

Также на фресках - святой Антоний с Младенцем Иисусом, мимо которых равнодушно проходят жители города. Рисунок символизирует то, что святому нет места в Витебске, и разрушенный костел святого Антония ожидает восстановления на своем историческом месте.

А на сцене Богоявления запечатлено поклонение новорожденному Сыну Божьему разных слоев населения. Здесь и простые люди, и сильные мира сего. Это означает, что Христос пришел для всех и Он является единственным Владыкой мира.