На фресці білоруського костела зобразили Путіна, який клякає перед Христом

17 вересня 2017, 10:40 | Релігія та культура | 0 |   | Код для блогу |  | 

В католическом храме святого Антония Падуанского в белорусском Витебске журналисты заметили необычную роспись стен - фрески отображают Евангельские события, однако через современных персонажей. В частности, среди «королей», которые пришли поклониться новорожденному младенцу Иисусу, кто-то может угадать Владимира Путина и Барака Обаму, сообщает Катоlik.life.

Настоятель прихода, известный в Беларуси священник Вячеслав Барок отмечает, что в художественном оформлении храма «каждый видит свое, а я вижу, как свет побеждает тьму». В этом и была идея росписи стен в зале для Богослужений - показать борьбу между добром и злом, светом и тьмой.

Фрески здесь недавно создал минский художник Владимир Кондрусевич. На алтарной иконе он нарисовал воскресшего Христа, от которого исходит свет и пробивает всякую тьму. Вокруг Господа - люди в модной современной одежде, спящие солдаты, ангел с бас-гитарой...

Также на фресках - святой Антоний с Младенцем Иисусом, мимо которых равнодушно проходят жители города. Рисунок символизирует то, что святому нет места в Витебске, и разрушенный костел святого Антония ожидает восстановления на своем историческом месте.

А на сцене Богоявления запечатлено поклонение новорожденному Сыну Божьему разных слоев населения. Здесь и простые люди, и сильные мира сего. Это означает, что Христос пришел для всех и Он является единственным Владыкой мира.

 

 

Система Orphus
теги до статті:Володимир Путін,РКЦ в Білорусі
Рейтинг
1
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • enzian | 17 вересня 2017, 11:53

      Замість пошуків компромісу - покірне виконання волі кремлівського патріархату.

    • enzian | 17 вересня 2017, 11:52

      Якщо підсумувати - майже суцільна БРЕХНЯ.

    • Стефан | 17 вересня 2017, 00:08

      Украина, освобождающаяся от 100 летнего ига ненавистников Христа, активно борющаяся с христопродавцами, верными ленинцами, и их внешней агрессией, имеет законное право на Церковь свободную от ереси и

    • Василий Петров | 16 вересня 2017, 19:07

      Итак, всякое пророчество, не содержащее альтернативы есть как не от Бога. Когда говорят: будет так а не иначе потому, что того хочет или это сказал Бог - это есть как неправда и ложь потому, что

    • Василий Петров | 16 вересня 2017, 15:00

      Т.о. Христос страдал и умер на кресте не из-за всех нас, но из-за лживых признаний в любви и от предательства Его учеников, т.н. апостолов, которые любили Христа всего лишь на словах, на деле же

    Популярні статті місяця