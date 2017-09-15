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Майбутні священики УПЦ КП зустрілися зі Святославом Вакарчуком
16 вересня 2017, 08:01 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У Київській православній богословській академії УПЦ КП, що на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря 14 вересня 2017 року студенти 1-го курсу зустрілися з відомим співаком, композитором і громадським діячем, лідером гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком. Про це повідомляє офіційний сайт Київського Патріархату.
На початку спілкування протоєрей Сергій Дмитрієв гостеві поставив запитання: «Що ви хотіли б побажати майбутнім священнослужителям та що чути на проповідях?»
Святослав Вакарчук поділився спогадами про особисте спілкування з кардиналом Любомиром Гузаром й закликав говорити прості зрозумілі та важливі речі для кожного, не оминати увагою сучасні виклики:
«Існують сучасні виклики, які нас оточують про які треба говорити, наприклад байдужість один до одного, небажання брати на себе відповідальність, корупція. Всі ці речі дурять не тільки наш розум, але й нашу душу, за збереження якої, думаю, ви будете відповідати» – сказав Святослав Вакарчук.
Наприкінці зустрічі куратор курсу, старший викладач кафедри богослів’я та філософії КПБА диякон Михаїл Омельян подякував за спілкування та на згадку подарував книгу про Святійшого Патріарха Філарета «Незламний будівничий Української Церкви» та про Академію й побажав Святославу Вакарчуку бути взірцем у всьому, як пише апостол Павло у посланні до Тимофія: «Нехай ніхто не гордує твоєю молодістю, але будь взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті» (1 Тим. 4: 12).
Зустріч була організована Синодальним відділом соціального служіння та благодійності "Елеос-Україна".
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