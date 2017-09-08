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Сто кращих творів сучасного мистецтва побачать на виставці “Велична Біблія” в шести містах України
10 вересня 2017, 10:56 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Театральний християнській фестиваль tX-fest представить у Харкові виставковий художній проект «Велична Біблія», присвячений 500-річчю Реформації. Проведення виставкового пересувного проекту передбачає формування виставки, що складається зі 100 найкращих творів сучасного мистецтва (живопису, графіки) з усієї України, присвячених біблійній тематиці. Проект заплановано провести в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові та Черкасах. У Харкові проведення заплановане в галереї «Бузок» з 20 вересня по 3 жовтня, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Uuc.adventist.ua.
У проекті беруть участь роботи, відібрані з усієї України на конкурсній основі, що мають найвищий художній рівень і не суперечать за змістом Біблії. Вибрані твори відкривають для глядача євангельський біблійний сюжет, ілюструють красу і одкровення Слова Божого, відкривають у сучасній інтерпретації та сучасними методами глибину і філософію Святого Письма. Організувала художній проект Асоціація художників-християн (ААХ).
Відкриття супроводжується музичною, поетичною частиною. На захід будуть запрошені міська адміністрація, відділ культури і освіти, представники всіх християнських церков. Також у супровід проекту заплановані зустрічі, що розкривають тему виставки і сутність Реформації. Можливі майстер-класи за участі митців. Щодня о 17:00 в галереї проходитиме концертна програма за участі християнських виконавців.
Учасниками проекту стануть члени Союзу художників України (СХУ) Наталія Герасименко і Сергій Герасименко, заслужений художник України Тетяна Павлик, Вадим Кучер-Куцан, Світлана Михайлова, Олег Бойко, Тарас Гончаренко, член СХУ Іван Михайлов, Любомир Мартинюк, Сергій Марус, Оксана Левчишина, Петр Бемза, Борис Єгозарян, Матвій Вайзбер, Валерій Франчук та інші.
Асоціація художників-християн – це неприбуткова громадська організація, яка об’єднує творчих людей християнського віросповідання для служіння своїми талантами.
Мета АХХ – популяризація загальнолюдських і християнських цінностей через творчість сучасних митців образотворчого мистецтва. Організація існує з 2009 року та щорічно проводить виставкові та загально-просвітницькі проекти в Києві та інших містах України.
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Т.о. Римо-Католическая и Православные т.н. церви есть как два раковых заболевания на Теле Христа, которые уже давно нуждаются в скорейшем радикальном лечении, которым есть не лицемерные объятия в |
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Понятно, что разделив Плоть и Кровь Христа на два образования, Роимо-Католическая и Православная церкви уже никаким образом и никак не могут являться наследниками Христа, т.к. полностью утратили |
- 9 вересня 2017, 09:50
Итак, каким же образом Папа Римский и православный Патриарх могут быть причастны к распятию Христа??? На самом деле, Кровью Нового Завета и Телом Христа является церковь Христа, которая и была |
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