Український католицький університет підготував унікальну виставу про історію УГКЦ

Український католицький університет готує унікальну виставу про історію УГКЦ «Тут возсіяє Божа благодать» постановки українського режисера Сергія Проскурні, яка відбудеться 10 вересня у Львівському оперному театрі з нагоди завершення кампанії з розбудови університету. Акторами вистави стануть близько 35 студентів УКУ.

За режисерською постановкою Сергія Проскурні це буде оновлена версія вистави, яку показували у 2013 році з нагоди освячення Патріаршого собору УГКЦ у Києві. Літературно-музична композиція поєднує 23 сонети про історію Церкви, видатних постатей та основні етапи розбудови першого на пострадянському просторі Українського католицького університету із складними періодами боротьби за своє існування. Автор текстів – Мар’яна Савка. Особлива цінність вистави в тому, що 23-й сонет буде присвячений світлої пам’яті Блаженнішому Любомиру (Гузару).

У сценічному дійстві братимуть участь відомі гурти: «Піккардійська терція», «Кому вниз», сестри Тельнюк, Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» та інші.

Кожен сонет – це окреме сторіччя в історії Церкви й історії української культури, позначене певними здобутками, певними характерними явищами в царині образотворчого мистецтва, архітектури, літератури, живопису та музики. Дійство на сцені – це те, що відбувається у приміщеннях УКУ, які можна побачити, пройтися, зайти в бібліотеку і доторкнутися до чогось, що спонукає до глибших рефлексій.

За словами режисера Сергія Проскурні, ця вистава значно відрізняється від постановки у 2012 році в Палаці «Україна» в Києві, коли сонети читали знамениті артисти: «Тоді інсценізували приїзд паломників, прочан на освячення Патріаршого собору, і сцена відбувалася на київському вокзалі. Тут же все відбувається у стінах УКУ за участю студентів, які переживатимуть єдність місця, часу і дії. Тут спрацьовує основний канон театру і драматургії. Їм не треба перевтілюватися, вони відкривають для себе історію Церкви через мистецтво. Пам’ятаю, як після вистави у 2012 році я зустрів Блаженнішого Любомира Гузара, який сказав мені приблизно таке: «Ви знаєте, Сергійчику, Церква не спроможна на такий глибокий катехизм, на який спроможне мистецтво, і то є щастя, що вам вдалося так коротко і так дохідливо говорити про нашу історію». Ще до свого відходу він побажав, щоб ми це показали і у Львові. Правда, тоді він ще не знав, що акторами стануть студенти. Тож ми маємо його благословення на цю виставу, а також благословення від президента УКУ, владики Бориса (Ґудзяка) та Глави УГКЦ, Блаженнішого Святослава Шевчука».

Аби відібрати серед студентів майбутніх акторів вистави, в університеті проводився спеціальний кастинг за участю Сергія Проскурні.

Участь у виставі вимагає особливого відчуття, підготовки і особистої зібраності. Усі мають бути максимально включені в процес без фальшу. Це не декламація віршів, а входження в саму глибину смислу і відкриття для себе історії, зазначає керівник студентського театру Євген Худзик.

Серед студентів – як ті, які вже грали на сцені, так і ті, які не мають акторського досвіду.

«Дуже люблю літературу, особливо поезію. Мені подобається читати українських поетів, сучасників і не лише. Подруга запропонувала спробувати себе в цій виставі. А я подумала, що єдине, що я можу робити на сцені з упевненістю, – це танцювати. Мені було трохи страшно. Але все ж я погодилася піти разом. Тепер я зрозуміла, що сама цього хочу. Просто потрібен був поштовх», – ділиться враженнями студентка 2-го курсу філології Анастасія.

«Я захоплююся літературою, театром і мистецтвом. Це буде вистава на глибоку тематику. Перше, що я відчула, – це ні, ні, нізащо, адже така велика аудиторія буде на мене дивитися. Але потім захотілося якось зламати, перемогти свій страх і спробувати щось нове. Як кажуть, великого бажайте!» – розповідає ще одна студентка філології Віра.

Один із учасників кастингу – Даниїл Остюк, оратор міжнародних конкурсів, лауреат гран-прі, соліст народного тріо «Родина»: «Сьогодні я буду читати поезію Шевченка «Розрита могила», яка є актуальною на всі віки. Вважаю, що читати вірші Шевченка вимагає особливого дару і таланту». Про це повідомляє прес-служба УКУ.