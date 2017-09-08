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Український католицький університет підготував унікальну виставу про історію УГКЦ
8 вересня 2017, 13:20 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Український католицький університет готує унікальну виставу про історію УГКЦ «Тут возсіяє Божа благодать» постановки українського режисера Сергія Проскурні, яка відбудеться 10 вересня у Львівському оперному театрі з нагоди завершення кампанії з розбудови університету. Акторами вистави стануть близько 35 студентів УКУ.
За режисерською постановкою Сергія Проскурні це буде оновлена версія вистави, яку показували у 2013 році з нагоди освячення Патріаршого собору УГКЦ у Києві. Літературно-музична композиція поєднує 23 сонети про історію Церкви, видатних постатей та основні етапи розбудови першого на пострадянському просторі Українського католицького університету із складними періодами боротьби за своє існування. Автор текстів – Мар’яна Савка. Особлива цінність вистави в тому, що 23-й сонет буде присвячений світлої пам’яті Блаженнішому Любомиру (Гузару).
У сценічному дійстві братимуть участь відомі гурти: «Піккардійська терція», «Кому вниз», сестри Тельнюк, Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» та інші.
Кожен сонет – це окреме сторіччя в історії Церкви й історії української культури, позначене певними здобутками, певними характерними явищами в царині образотворчого мистецтва, архітектури, літератури, живопису та музики. Дійство на сцені – це те, що відбувається у приміщеннях УКУ, які можна побачити, пройтися, зайти в бібліотеку і доторкнутися до чогось, що спонукає до глибших рефлексій.
За словами режисера Сергія Проскурні, ця вистава значно відрізняється від постановки у 2012 році в Палаці «Україна» в Києві, коли сонети читали знамениті артисти: «Тоді інсценізували приїзд паломників, прочан на освячення Патріаршого собору, і сцена відбувалася на київському вокзалі. Тут же все відбувається у стінах УКУ за участю студентів, які переживатимуть єдність місця, часу і дії. Тут спрацьовує основний канон театру і драматургії. Їм не треба перевтілюватися, вони відкривають для себе історію Церкви через мистецтво. Пам’ятаю, як після вистави у 2012 році я зустрів Блаженнішого Любомира Гузара, який сказав мені приблизно таке: «Ви знаєте, Сергійчику, Церква не спроможна на такий глибокий катехизм, на який спроможне мистецтво, і то є щастя, що вам вдалося так коротко і так дохідливо говорити про нашу історію». Ще до свого відходу він побажав, щоб ми це показали і у Львові. Правда, тоді він ще не знав, що акторами стануть студенти. Тож ми маємо його благословення на цю виставу, а також благословення від президента УКУ, владики Бориса (Ґудзяка) та Глави УГКЦ, Блаженнішого Святослава Шевчука».
Аби відібрати серед студентів майбутніх акторів вистави, в університеті проводився спеціальний кастинг за участю Сергія Проскурні.
Участь у виставі вимагає особливого відчуття, підготовки і особистої зібраності. Усі мають бути максимально включені в процес без фальшу. Це не декламація віршів, а входження в саму глибину смислу і відкриття для себе історії, зазначає керівник студентського театру Євген Худзик.
Серед студентів – як ті, які вже грали на сцені, так і ті, які не мають акторського досвіду.
«Дуже люблю літературу, особливо поезію. Мені подобається читати українських поетів, сучасників і не лише. Подруга запропонувала спробувати себе в цій виставі. А я подумала, що єдине, що я можу робити на сцені з упевненістю, – це танцювати. Мені було трохи страшно. Але все ж я погодилася піти разом. Тепер я зрозуміла, що сама цього хочу. Просто потрібен був поштовх», – ділиться враженнями студентка 2-го курсу філології Анастасія.
«Я захоплююся літературою, театром і мистецтвом. Це буде вистава на глибоку тематику. Перше, що я відчула, – це ні, ні, нізащо, адже така велика аудиторія буде на мене дивитися. Але потім захотілося якось зламати, перемогти свій страх і спробувати щось нове. Як кажуть, великого бажайте!» – розповідає ще одна студентка філології Віра.
Один із учасників кастингу – Даниїл Остюк, оратор міжнародних конкурсів, лауреат гран-прі, соліст народного тріо «Родина»: «Сьогодні я буду читати поезію Шевченка «Розрита могила», яка є актуальною на всі віки. Вважаю, що читати вірші Шевченка вимагає особливого дару і таланту». Про це повідомляє прес-служба УКУ.
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