- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Відомі актори зіграють ролі Папи Франциска і Папи Бенедиката у новому фільмі «Папа»
8 вересня 2017, 12:47 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
Фільми Netflix належать до найкращих у світі. Настав час, аби героєм одного з них став Папа Франциск. Портал Deadline.com оприлюднив інформацію, що незабаром розпочнуться зйомки наступного кінотвору Netflix, який розповідатиме про Папу з Аргентини.
Стрічка представить не тільки його обрання на Апостольський Престол, але також і його життя перед понтифікатом, як архиєпископа Буенос-Айреського. Уже відомо, хто зіграє головні ролі у фільмі, який називається просто: «Папа» («The Pope»).
Франциска зіграє Джонатан Прайс, а Бенедикта — сер Ентоні Гопкінс.
«Папа» на сьогодні — одне з найбільш очікуваних виробництв студії Netflix. Зйомки, якими керуватиме режисер Фернандо Мейрельєс, мають розпочатися в Аргентині вже цієї осені. Ентоні Гопкінса, здається, нікому особливо представляти не потрібно. Переважно люди нинішнього світу знають його легендарні (хоч і страшнуваті) ролі у «Мовчанні ягнят», «Ганнібалі» або «Червоному драконі».
За «ягнят» він отримав Оскара, на який загалом був номінований чотири рази, і ще сім разів — на нагороду Британської академії кіно. Джонатан Прайс також має список успіхів у своєму творчому доробку (Золота пальмова гілка за роль у фільмі «Каррінгтон», номінації на Еммі та Золотий глобус). Знімався у «Піратах Карибського моря», «Табу» і навіть в одному з циклів про Джеймса Бонда («Завтра не помре ніколи»). Однак на сьогодні його найвідоміша роль — Головного Горобця у «Грі Престолів».
Фільм про Франциска покаже його понтифікат як першого папи-єзуїта, першого з Америки та першого з‑поза Європи за довгі століття. Важливим моментом буде відхід Бенедикта XVI від керування Церквою. Автор сценарію — Ентоні МакКартен (сценарист, зокрема, «Теорії всього» про Стівена Гокінґа та «Темних часів» з Гаррі Олдменом у ролі Вінстона Черчілля). Чи сподобається глядачам актор, відомий за образом страхітливого Ганнібала, у ролі «всесвітньо милого» папи? Принаймні, зовні вони цілком схожі, а хороший актор зіграє кожну роль. А насамперед то фірмовий знак Netflix гарантує, що можна чекати на кінорозповідь насправді цікаву, багатовимірну і безумовно захопливу. Найімовірніше, «The Pope» буде знятий у форматі серіалу.Про це інформує католицький часопис «CREDO».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
8 вересня римо-католики і вірмени святкують Різдво Діви Марії | 8 вересня 2017, 14:32 | Релігійні свята і традиції |
Український католицький університет підготував унікальну виставу про історію УГКЦ | 8 вересня 2017, 13:20 | Релігія та культура |
Відомі актори зіграють ролі Папи Франциска і Папи Бенедиката у новому фільмі «Папа» | 8 вересня 2017, 12:47 | Релігія та культура |
Вдова Вороненкова отримала орден великомучениці Варвари | 8 вересня 2017, 11:56 | Релігія та культура |
В УПЦ (МП) заявили, що без них УПЦ КП не отримає жодного визнання | 8 вересня 2017, 11:40 | Міжправославні стосунки |
Останні коментарі
- 8 вересня 2017, 10:19
Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Марка 12:7-9 |
- 8 вересня 2017, 09:28
Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, - сии, поядающие домы |
- 7 вересня 2017, 23:13 |
- 7 вересня 2017, 15:16
Прошу не виривати моєї фрази з контексту статті. Я писав про висвітлення візиту в 'прямому ефірі', так би мовити. А не про подальші коментарі, які, в принципі, нічого нового не додали. Я згадую |
- 6 вересня 2017, 18:55
Вдячні за виважений аналіз важливих для Українських громадян документів морально-духовного спрямування. Молимося, щоб з Божою допомогою, вірним вдалося звільнитися від впливів агресивно-ворожих |
Популярні статті місяця
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 8 вересня 2017, 10:19
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
Коментарі