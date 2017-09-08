Відомі актори зіграють ролі Папи Франциска і Папи Бенедиката у новому фільмі «Папа»

Фільми Netflix належать до найкращих у світі. Настав час, аби героєм одного з них став Папа Франциск. Портал Deadline.com оприлюднив інформацію, що незабаром розпочнуться зйомки наступного кінотвору Netflix, який розповідатиме про Папу з Аргентини.

Стрічка представить не тільки його обрання на Апостольський Престол, але також і його життя перед понтифікатом, як архиєпископа Буенос-Айреського. Уже відомо, хто зіграє головні ролі у фільмі, який називається просто: «Папа» («The Pope»).

Франциска зіграє Джонатан Прайс, а Бенедикта — сер Ентоні Гопкінс.

«Папа» на сьогодні — одне з найбільш очікуваних виробництв студії Netflix. Зйомки, якими керуватиме режисер Фернандо Мейрельєс, мають розпочатися в Аргентині вже цієї осені. Ентоні Гопкінса, здається, нікому особливо представляти не потрібно. Переважно люди нинішнього світу знають його легендарні (хоч і страшнуваті) ролі у «Мовчанні ягнят», «Ганнібалі» або «Червоному драконі».

За «ягнят» він отримав Оскара, на який загалом був номінований чотири рази, і ще сім разів — на нагороду Британської академії кіно. Джонатан Прайс також має список успіхів у своєму творчому доробку (Золота пальмова гілка за роль у фільмі «Каррінгтон», номінації на Еммі та Золотий глобус). Знімався у «Піратах Карибського моря», «Табу» і навіть в одному з циклів про Джеймса Бонда («Завтра не помре ніколи»). Однак на сьогодні його найвідоміша роль — Головного Горобця у «Грі Престолів».

Фільм про Франциска покаже його понтифікат як першого папи-єзуїта, першого з Америки та першого з‑поза Європи за довгі століття. Важливим моментом буде відхід Бенедикта XVI від керування Церквою. Автор сценарію — Ентоні МакКартен (сценарист, зокрема, «Теорії всього» про Стівена Гокінґа та «Темних часів» з Гаррі Олдменом у ролі Вінстона Черчілля). Чи сподобається глядачам актор, відомий за образом страхітливого Ганнібала, у ролі «всесвітньо милого» папи? Принаймні, зовні вони цілком схожі, а хороший актор зіграє кожну роль. А насамперед то фірмовий знак Netflix гарантує, що можна чекати на кінорозповідь насправді цікаву, багатовимірну і безумовно захопливу. Найімовірніше, «The Pope» буде знятий у форматі серіалу.Про це інформує католицький часопис «CREDO».